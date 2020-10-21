محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: قد تعاني بعض الأمهات من رفض أطفالهن الذهاب للمدارس بسبب تخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أو نتيجة لبعض الأسباب الأخرى، مما يتسبب في بكائهم بشكل مستمر، وتغير حالتهم المزاجية، فكيف يمكن التعامل معهم؟

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كانت هذه تفاصيل خبر للأمهات.. هكذا تتعاملين مع طفلك عند رفض الذهاب للمدرسة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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