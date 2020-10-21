ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الكمثرى كل يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الكمثرى من الفواكه التي يحرص ويفضل تناولها الكثير من الأشخاص، وذلك نظرا لمذاقها الرائع واللذيذ، ولكن ماذا يحدث للجسم عند تناولها يوميا؟

1-تساعد على إنقاص الوزن:

تحتوي الحبة المتوسطة على 101 سعرة حرارية، و6 جرامات من الألياف، وهذه الثمرة غنية جدا بالماء، وبالتالي يمكن أن يجعل مزيج الماء والألياف بطنك ممتلئا، ما يساعد على تجنب تناول الأطعمة الخفيفة عندما تحاول فقدان وزنك.

وتم إجراء العديد من الدراسات التي تتمحور حول الكمثرى وفقدان الوزن، وتشير النتائج إلى أن إضافة هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد بالفعل في إنقاص الوزن، وفق ما أوضح موقع "healthline".

2- تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

الكمثرى مليئة بالفيتامينات الغنية والمعادن ومضادات الأكسدة، وهي بمثابة مصدر لا يصدق للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

وفي الواقع، تحتوي الحبة الواحدة على 22 في المائة من كمية الألياف الموصى بها يوميا، ويمكن للألياف أن تبقيك منتظما وتساعد في محاربة الإمساك المخيف، بالإضافة إلى أن الألياف القابلة للذوبان هي أيضا الأشياء التي تعتني بالبكتيريا الجيدة في أمعائك والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على نظام المناعة الخاص بك.

3- يساعد في خفض ضغط الدم وزيادة جهاز المناعة:

الكمثرى غنية بمضادات الأكسدة، وتحديدا فيتامين سي، وستوفر لك نحو 11 بالمائة من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين سي، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك، بينما يساعد في صحة بشرتك وأسنانك.

وتحتوي الكمثرى أيضا على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد، والتي يمكن أن تقاوم الالتهابات التي يمكن أن تكون ضارة أيضا لجهاز المناعة لدينا.

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بالإضافة إلى أنها مصدر كبير للبوتاسيوم، لذا فإن إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في تخليص جسمك من الصوديوم وقد يساعد في النهاية في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، كما ألقت دراسة أجريت في عام 2019 نظرة على كيفية تأثير الكمثرى على صحة القلب والأوعية الدموية، وطلب الباحثون من المشاركين تناول حبتين كل يوم لمدة 12 أسبوعا، ووجدوا أن هذا الاستهلاك اليومي للفاكهة أدى إلى انخفاض معقول في ضغط الدم الانقباضي.

4- تحتوي على مركبات نباتية مفيدة:

تقدم الكمثرى العديد من المركبات النباتية المفيدة التي تعطي هذه الفاكهة ألوانها المختلفة، وتتميز ذات القشرة الخضراء باللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان ضروريان للحفاظ على حدة الرؤية، خاصة مع تقدمك في العمر.

5- لها خصائص مضادة للالتهابات:

على الرغم من أن الالتهاب هو استجابة مناعية طبيعية، إلا أن الالتهاب المزمن أو طويل الأمد يمكن أن يضر بصحتك، حيث إنه مرتبط بأمراض معينة، بما في ذلك أمراض القلب ومرض السكري من النوع 2، وتعد الكمثرى مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة الفلافونويدية، والتي تساعد في مكافحة الالتهاب وقد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

6- قد يكون لها تأثيرات مضادة للسرطان:

تحتوي الكمثرى على مركبات مختلفة قد تحمل خصائص مضادة للسرطان، على سبيل المثال، ثبت أن محتويات الأنثوسيانين وحمض سيناميك الموجود بالكمثرى تحارب السرطان، وتشير بعض الدراسات إلى أن الفواكه الغنية بالفلافونويد مثل الكمثرى قد تحمي أيضا من سرطان الثدي والمبيض، مما يجعل هذه الفاكهة خيارا جيدا بشكل خاص للنساء.

7- يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بمرض السكري:

قد تساعد الكمثرى في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بسبب محتواها من الألياف والأنثوسيانين.

8-تعزز صحة القلب:

الكمثرى غنية بمضادات الأكسدة القوية، مثل البروسيانيدين والكيرسيتين، التي يمكن أن تعزز صحة القلب عن طريق تحسين ضغط الدم والكوليسترول، وقد يقلل تناول الكمثرى بانتظام من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.