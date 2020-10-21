بعد تجربة دينا الشربيني لها.. ما تريدين معرفته عن "المايكرونيدل" لبشرة نضرة وشابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، مجموعة من مقاطع الفيديو لها وهي تخضع لعملية تجميل تسمى "Microneedle" (مايكرونيدل).

المايكرونيدل هو عبارة عن إبرة صغيرة معقمة تعمل ثقوب في البشرة عند تمريرها على الوجه تحتوي على مستحضرات تجميلية تعمل على محاربة التجاعيد وتحفيز الكولاجين، وفقاً لموقع "the aesthetic guide".

وعندما يتم تمريرها على البشرة تسمح هذه الأداة بوصول المغذيات إلى أعماق الجلد من خلال الجروح التي تسببها في البشرة فيعمل الدماغ على إصلاحها.

وتحث هذه العملية الجسم على إرسال الكولاجين إلى البشرة، الذي يعمل على نضارتها وإشراقتها، عن طريق الموجات فوق الصوتية والليزر، متجاوزًا الطبقة القرنية، ثم إلى الأدمة الوعائية.

ويعالج المايكرونيدل أيضاً ندبات حب الشباب وأنواع الندبات الأخرى، وتساقط الشعر والسليوليت، والخطوط، والتجاعيد ومشاكل الصباغ، وفرط التعرق الإبطي، وشد الجلد.

وقال الدكتور مايكل جولد طبيب الأمراض الجلدية وجراح التجميل الأمريكي، إن الثقوب التي يتم صنعها في الجلد من خلال إبرة الوخز يساعد على وصول الأدوية للجلد، كما أنه يمنع الشيخوخة ويزيد من نضارتها وتوهجها، وعادة ما يستخدم الأطباء مضادات الأكسدة، لفعاليّة ونتيجة مضاعفة.

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وتعتمد فوائد المايكرونيدل على حجم الإبرة المستخدمة فمثلاً التي تتراوح ما بين 0.2 و1 مم، تساعد على معادلة نسيج الجلد والتصبغات وتعمل على توهج البشرة باستخدام السيروم المناسب والفعال.

أما حجم الإبر الذي يبلغ 3 مم، يعمل على تحسين ندبات الشباب، واخفاء علامات التمدد والخطوط الدقيقة بالجلد.

احذري استخدامها في هذه الحالات:

- لا تستخدمي تقنية المايكرونيدل على البشرة الملتهبة أو التي تعاني من الأكزيما.

- لا تمرري الإبرة على حب الشباب النشط حتى لا تنتشر البكتيريا في أماكن أكثر بالوجه.

- إذا كانت بشرتك حساسة يجب أن تكوني حذرة عند استخدامها حتى لا تتسبب في التهاب الجلد.