أبرز إطلالات فريدا بينتو في ذكرى ميلادها الـ 37

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - احتفلت الممثلة الهندية فريدا بينتو بذكرى ميلادها الـ 37 يوم الأحد الماضي، وهي ممثلة محترفة اشتهرت بأدائها لدور لاتيكا في فيلمها الأول "المليونير المتشرد"، الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم في عام 2009، وفازت فريدا بجائرة أفضل ممثلة في دور مساعد عن دورها في الفيلم. ولتألقها في المجال الفني وتميُّزها، نلهمك -عزيزتي- من وحي حسابها في إنستجرام أبرز إطلالاتها، فقيِّمي برأيك ما الأجمل.
موديلات الأزياء المطبعة من أحدث إطلالات فريدا بينتو
اعتمدت فريدا على خيارات الأزياء المطبعة لتتماشى مع موضة هذا العام.
ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بفستان أسود طويل ومحتشم مزين بطبعات الزهور الزهرية لخيار ناعم وبسيط، وظهرت في الإطلالة الثانية بأزياء رسمية مكونة من بليزر وبنطال باللون البني المطبع بالزهور الحمراء مع أوراق الشجر الخضراء، وأكملت مظهرها ببلوزة صفراء ناعمة لخيار متماشٍ مع ألوان خريف هذا العام.
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تنسيقات حيادية باللون الأسود
تفضِّل الكثيرات من النساء اعتمادَ الأزياء السوداء؛ لما تضفيه من فخامة وجمال، لذا نسقت فريدا بنطالًا وبلوزة باللون الأسود مع معطف من الجلد الأسود، وأكملت مظهرها بقبعة سوداء لإطلالة عملية.
ولمظهر آخر اختارت معطف البليزر وبنطالًا باللون الأسود مع بلوزة بيضاء ناعمة وحذاء رياضي رمادي لخيار شبابي عمل.
كما تزينت بفستان أسود واسع ومنفوش مزين بالريش من الأسفل، وأكملت مظهرها بتسريحة الشعر المموج والأكسسوارات الفضية لخيار مميز.
إطلالات اللون الأصفر على غرار فريدا بينتو
فضلت فريدا بينتو الظهورَ بالأزياء الصفراء في مرات مختلفة خلال الأعوام الماضية، ومن أحدث إطلالاتها باللون الأصفر ارتدت جمبسوت أصفر مزينًا بحزام للخصر مع حذاء رياضي بني، وأكملت مظهرها بمكياج ناعم مع تسريحة الشعر المرفوع.
ولخيار آخر ظهرت بفستان فاتح من اللون الأصفر المصمم بفتحة جانبية ونفشة ناعمة مع طوق من الورد الذي زيَّن شعرها المموج لخيار ناعم مناسب للشابات في الحفلات، كما أطلت بفستان أصفر مطبع بالزهور الملونة مع معطف طويل أصفر، وسرحت شعرها بضفائر عصرية.
خيارات الفساتين الحمراء بأسلوب فريدا بينتو
تضفي الفساتين الحمراء لمظهرك الكثير من الجاذبية والجمال، لذا تجملت فريدا بينتو بفستان أحمر ميدي مزين بدوائر لامعة في الجزء العلوي مع حذاء باللون البيج وتسريحة مموجة للشعر.
وتألقت في إطلالة أخرى بفستان مكسوٍّ بالترتر الأحمر ومصمم بأكمام طويلة مع فتحة جانبية في الأسفل لمظهر جذاب وأنثوي، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المرفوع والمموج مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.
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