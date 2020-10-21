خاص الخليج 365 : إطلالات خريفية منعشة باللون الزهري

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - يأتي شهر أوكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، حاملاً معه نفحات منعشة وعذبة، وأجواء تعوية ضد سرطان الثدي. وانسجاماً مع كل ما سبق، اخترنا لك 7 تنسيقات بلوحة ألوان هادئة لتتألقي بها خلال هذا الشهر.
إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
شعر ومكياج: Velvet Management
الملابس والإكسسوارات: SAIID KOBEISY, BASILSODA , RAMI KADI , VALENTINO , TONY WARD , GEORGES CHAKRA , NAJA SAADE
فستان من Saiid Kobeisy
فستان مطرّز
جيليه من الفرو
كلاهما من Basil Soda
حذاء من Rami Kadi
سوار من Valentino
فستان من Rami Kadi
حقيبة من Valentino
فستان من Tony Ward
فستان من Georges Chakra
فستان من Naja Saade
حذاء من Valentino
فستان من Georges Chakra
سوار من Valentino
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