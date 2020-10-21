خاص الخليج 365 : إطلالات خريفية منعشة باللون الزهري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - يأتي شهر أوكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، حاملاً معه نفحات منعشة وعذبة، وأجواء تعوية ضد سرطان الثدي. وانسجاماً مع كل ما سبق، اخترنا لك 7 تنسيقات بلوحة ألوان هادئة لتتألقي بها خلال هذا الشهر. إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: SAIID KOBEISY, BASILSODA , RAMI KADI , VALENTINO , TONY WARD , GEORGES CHAKRA , NAJA SAADE



فستان من Saiid Kobeisy

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فستان مطرّز

جيليه من الفرو

كلاهما من Basil Soda

حذاء من Rami Kadi

سوار من Valentino



فستان من Rami Kadi

حقيبة من Valentino



فستان من Tony Ward



فستان من Georges Chakra



فستان من Naja Saade

حذاء من Valentino



فستان من Georges Chakra

سوار من Valentino

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