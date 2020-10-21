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خاص الخليج 365 : إطلالات خريفية منعشة باللون الزهري

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - يأتي شهر أوكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، حاملاً معه نفحات منعشة وعذبة، وأجواء تعوية ضد سرطان الثدي. وانسجاماً مع كل ما سبق، اخترنا لك 7 تنسيقات بلوحة ألوان هادئة لتتألقي بها خلال هذا الشهر.

إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
شعر ومكياج: Velvet Management
الملابس والإكسسوارات: SAIID KOBEISY, BASILSODA , RAMI KADI , VALENTINO , TONY WARD , GEORGES CHAKRA , NAJA SAADE
 


فستان من Saiid Kobeisy

 


 

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فستان مطرّز
جيليه من الفرو
كلاهما من Basil Soda
حذاء من Rami Kadi
سوار من Valentino
 


فستان من Rami Kadi
حقيبة من Valentino
 


فستان من Tony Ward
 


فستان من Georges Chakra
 


فستان من Naja Saade
حذاء من Valentino
 


فستان من Georges Chakra
سوار من Valentino

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