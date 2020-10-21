إطلالات كاجوال ناعمة من رشا التقي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - برزت الممثلة اللبنانية رشا التقي في الكثير من الأعمال التلفزيونية منذ بداية ظهورها في العالم الفني، وحققت نجاحًا مبهرًا في ست سنوات، ثم ابتعدت عن التمثيل بسبب زواجها. ومن وحي حسابها في إنستجرام نلهمك من وحيها عدة إطلالات؛ لتتألقي على غِرَارِهَا.



إطلالات ناعمة لخريف وشتاء ٢٠٢٠ مستوحاة من رشا التقي

5



اعتمدت رشا التقي في هذا العام إطلالتين ناعمتين بألوان حيادية مميزة جمعناها لكِ -عزيزتي- لتتألقي على غرارها، تأنقت رشا التقي في إطلالة شتوية ببنطال وبلوڤر قطنيين باللون البيج مع بليزر بكاروهات اللون الرمادي وحذاء أسود ضخم، وأكملت مظهرها بتسريحة مموجة مع المكياج الناعم، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببنطال بيج مخطط طوليًّا بالبني مع معطف طويل بدرجة فاتحة من البني، وأكملت مظهرها بحذاء ذي كعب باللون البيج وأكسسوارات مميزة، ومن الناحية الجمالية لجأت للمكياج البرونزي مع تسريحة الشعر المرفوع.

تابعي المزيد:إطلالات شبابية من وحي إلين سليمان

Advertisements



تنسيقات بنطلونات الجينز على غرار رشا التقي

تنسيقات بنطلونات الجينز



إن كنتِ بحاجة لمظهر كاجوال مميز بأسلوب مريح فلا بد أنك تفكرين في اعتماد بنطلونات الجينز بمختلف تصميماتها، وقد ارتدتْ رشا التقي قميصًا من الساتان الأزرق المزين بطبعات حمراء مع بنطال من الجينز، وأكملت مظهرها بتسريحة الشعر الويفي المزينة بقبعة بيضاء لإطلالة مميزة، ولخيار ثانٍ أطلت ببنطال الجينز الممزق مع بلوزة بيضاء ناعمة مصممة بأكمام مكشوفة الأكتاف، وأكملت مظهرها بحذاء أزرق رياضي وأكسسوارات ناعمة للأيدي لمظهر حيادي مناسب لكل الفتيات، واختارت في الإطلالة الثالثة بنطالَ الجينز الفاتح مع بلوزة بيضاء مزينة بأكمام سوداء لزي حيادي ناعم.

تابعي المزيد:أحدث تنسيقات نور عريضة في ٢٠٢٠

خيارات الأزياء السوداء بأسلوب رشا التقي

خيارات الأزياء السوداء



تفضل الكثيرات من النساء اعتمادَ الأزياء السوداء؛ لما توفِّره من أناقة وفخامة، إلى جانب إخفاء عيوب الجسم، والظهور بإطلالة متجددة ومناسبة لكل الأوقات، لذا تألقت رشا بفستان قصير أسود مزين بأكمام منفوخة مع جوارب طويلة وشفافة باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المموج مع المكياج البرونزي لإطلالة مثالية، ونسقت في إطلالة أخرى بنطالًا من الجينز الرمادي مع بلوزة سوداء خريفية وقبعة سوداء لتزيِّن شعرها الويفي، كما ظهرت في الإطلالة الثالثة ببنطال أسود مع قميص أبيض مزين بنقط سوداء لخيار عملي مريح وبسيط، وتزينت في إطلالة أخرى ببنطال وحقيبة يكسوهما اللون الأسود مع قميص أسود مزين بالزهور لمظهر ناعم مناسب للمشاوير العملية.