5 صيحات أساسية من موسم كروز 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - لا يمكن لأزياء عالم الكروز، أو ما يعرف بالرحلات، أن تغيب عن ساحة الموضة في أي موسم، فحتى جائحة كورونا لم تؤثر عليها، وتم عرضها من قبل غالبية الدور العالمية، ولو بشكل افتراضي. مجموعة كروز 2021 حملت معها صيحات عديدة ومتنوعة، وكعادتها قدمت لنا أجمل التصاميم المميزة التي تحاكي أسلوب الرحلات البحرية، وتلك التي في الطبيعة.

لذا تابعي معنا في هذا التقرير المفصل أبرز الصيحات التي رصدناها لكِ من مجموعات كروز 2021.



اللون الأزرق

Karen Walker



من بين لوحة الألوان كلها، برز اللون الأزرق بمختلف تدرجاته كلون أساسي في تصاميم الكروز هذا الموسم، عاكساً حيوية لا مثيل لها.

وقد برزت هذه الصيحة لدى كل من إرديم Erdem وألتوزارا Altuzarra وألبيرتا فيريتيAlberta Ferretti وكارن ووكر Karen Walker وماكس مارا Max Mara...

ارتديها مع إكسسوارات باللون الأبيض أو البيج، فهي تليق بها جداً.

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نقشة المربعات

Balmain



المربعات تذكرنا عادةً بأسلوب الريترو، وهي عادت هذا الموسم لتفرض نفسها على أزياء الكروز بشكل متنوع ولافت. لفتتنا هذه الصيحة لدى براندون ماكسويل Brandon Maxwell وأوسكار دي لارنتا Oscar de la Renta وإيزابيل مارانIsabel Marant وبالمان Balmain وبربري Burberry...

Burberry



ارتديها مع إكسسوارات محايدة، واعكسي أسلوب الريترو الجميل على إطلالتك.

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الدنيم العصري

Dior



من أساسيات عالم الرحلات أن ترتدي الدنيم المريح البعيد عن المبالغة، الذي يمنحكِ راحةً في كل أوقاتك.

أحببنا بشدة تصاميم بالمان Balmain وجيامباتيستا فاللي Giambattista Valli وفالنتينو Valentino

وألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti وديسكويرد 2 Dsquared 2 وشانيل Chanel وديور Dior...

نسقي هذه الصيحة خلال مناسباتك النهارية، ويمكن أن تنتقلي بها إلى الليل مع تفصيل أكثر صخباً.

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تصاميم لماعة

Carolina Herrera



الأقمشة اللماعة هي السائدة هذا الموسم وتحتل الصدارة، لذا أمسياتك خلال الرحلات ستكون صاخبة، وستكونين محط الأنظار.

ومن أبرز من قدم هذه الصيحة كانت دار أوف- وايت Off-White وإرديم Erdem وكارولينا هيريرا Carolina Herrera، وبوتيغا فينيتا Bottega Veneta...

Off-White



هذه الصيحة ليست حكراً على المناسبات الليلية فقط، بل يمكنكِ اعتمادها خلال النهار واجتماعات العمل الخاصة بك.

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الجلد

Sportmax



اختاري الجلد بمختلف أشكاله، وتألقي به خلال مشاريعك النهارية والمسائية، فهو مناسب لهذه المرحلة الانتقالية. رصدناه لدى سبورتماكس Sportmax وراغ أند بون Rag & Bone ودافيد كوماDavid Koma وإيرمانو شيرفينو Ermanno Scervino وأوف- وايت Off-White...

اعتمديها بأسلوب جريء، والفتي الأنظار إليكِ أينما كنتِ.

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