حقائب اليد الدائرية عشق الفاشينيتسا هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - لاحظنا خلال العام 2020 ولادة أو عودة للكثير من صيحات الشنط اللافتة، من تلك التي تلتف حول الخصر والتي غزت إطلالات نجمات الستريت ستايل ومدارج عروض الأزياء في مختلف المواسم، كما وبدت مذهلة على الكثير من العارضات العالميات وأيقونات الموضة العربيات على حد سواء. كذلك، شهدت حقائب الظهر شعبية كبيرة، فيما حافظت الحقائب المنسدلة التي تلتف حول الجسم على مكانتها في الريادة، كما رأينا طرق غير تقليدية لحمل الحقيية مثل لفها حول كتف أو تركها تتدلى من الرقبة.... أما لناحية الشكل، فقد رأينا الكثير من الشنط المربعة وتلك المستطيلة وحتى المثلثة، الجلدية والشفافة والقش وغيرها، وفي حين أن الكثير من هذه الصيحات سيلازمنا في العام الجديد، إلا أنه ثمة ستايل حقائب سيكون في واجهة موضة خريف 2020، فما هو؟

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الشنط المفضلة عند الفاشينيستا



ماهرة عبد العزيز



إنها الشنط الدائرية أو ذات الستايل نصف الدائري! فقد سبق أن رأيناها في مجموعات الصيف وهي متوفرة بكثر ضمن مجموعات الخريف أيضاً وبألوان حيوية وستايلات آسرة متعددة ومتنوعة. في الموسم الماضي، اكثر الشنط شعبية ورواجاً من هذه الصيحة كانت حقائب القش الدائرية العصرية للغاية والستايلات الأخرى متوفرة لهذا الخريف بأحجام وألوان وخامات متنوعة ترضي كل الأذواق، والتي سبق أن رأينا عدد كبير من الفاشينيستا العربيات ينسقنها مع أكثر من لوك وإطلالة، وسنراها بقوة أكبر مع نهاية العام. بالرغم من أن كثر منكن يفضلن الشنط ذات الستايل الكلاسيكي التقليدية، إلا أن للشنط الدائرية سحر خاص ومميز يضيف الرقي الآسر والجاذبية الملفتة الى أي لوك ويرتقي بها الى الفخامة العصرية الآسرة.



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نهى نبيل





فها نحن قد جمعنا لك عدد من الشنط من هذه الصيحة المتوفرة راهناً من المجموعات الجديدة في الأسواق، لتبدأي التسوق الآن وتختاري أجملها!

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