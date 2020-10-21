فوائد ماسك الطين الأحمر للبشرة ..لا تحصى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - يتصدر الطين الأحمر قائمة أفضل منتجات العناية بالبشرة، حيث يعمل على علاج العديد من مشاكلها، ويمتاز بغناه بأوكسيد الحديد والعناصر المغذية للبشرة، كما أنَّه ينشِّط الدورة الدمويَّة في العروق الصغيرة التي تظهر على سطح البشرة، ويُستخدم للبشرة الباهتة التي تظهر عليها الخطوط الرفيعة الحمراء، كما يُستخدم لجميع أنواع البشرة -بما فيها البشرة الحسَّاسة- لتنقيتها والتخلص من السموم العالقة بها، وذلك عن طريق وضعه على المنطقة التي يرغب الشخص بعلاجها والتدليك جيدًا، ويُستخدم هذا الطين إمّا في المُنتجعات الصحيّة وإما في المنزل للاستفادة من فوائده العديدة، فتعرفي عليه وعلى فوائده.



فوائد ماسك الطين الأحمر وكيفية استخدامه

الطين الأحمر



ننصحك عزيزتي بإدخال الطين الأحمر في روتين العناية بالبشرة، حيث يعمل على تطهير وتنقية مسام الجلد من سمومها وجميع الشوائب التي تفرضها العوامل الخارجية على البشرة من تلوث وأتربة، فهو قادر على استعادة بشرتكِ لرونقها وتوهجها، ويساعد على فقدان الدهون المتراكمة ببشرتك؛ إذ يقوم بامتصاص المياه الزائدة من خلايا الجلد بشكل فعّال أثناء تدليك البشرة به، ويُستخدم من خلال خلط ملعقتين من الطين الأحمر مع ملعقة من الماء ووضع الخليط على بشرة الوجه والرقبة وتركهِ حتّى يجف ثُمَّ يُغسل بالماء، وننصحك بوضع كريمٍ مُرطب أو ماء الورد على الوجه بعدَ غسله وتجفيفه، ويمكنك استخدام هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتائج المطلوبة.

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خلطات يمكنك مزجها مع الطين الأحمر

خلطات يمكنك مزجها مع الطين الأحمر



هناك عدة وصفات يمكنك الاستفادة منها لجمال بشرتك، فللحصول على بشرة مشرقة امزجي ملعقة كبيرة من الطين الأحمر مع ثلاث قطرات من زيت الجوجوبا أو زيت الأرجان والقليل من المياه المعدنية، حتى تصبح لديكِ عجينة ناعمة، ثم ضعي العجينة على وجهكِ واتركيها تتفاعل على بشرتكِ لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليها بالماء، وإن كانت بشرتك حساسة امزجي 30 جرامًا من الطين الأحمر وثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من بودرة الجوجوبا وقطرتين من زيت الورد وقطرتين من زيت البابونج والقليل من المياه المعدنية حتى تحصلي على عجينة متجانسة لينة، وضعي العجينة على وجهكِ واتركيها تتفاعل على بشرتكِ لمدة 15 دقيقة، ثم انثري القليل من رذاذ ماء الورد فوق الماسك، ولتوريد الوجه اخلطي ملعقتين من الطين مع ملعقة من الماء وملعقة من العسل أو الزبادي ووزعي الخليط على بشرتك ثمَّ اتركيه حتى يجف، واغسليه بالماء وضَعِي ماء الورد على بشرتك ثمَّ مرطِّبًا للوجه.



نصائح يجب معرفتها قبل استخدام الطين الأحمر



هناك عدة نصائح عليكِ تطبيقها ومعرفتها قبل استخدام الطين الأحمر، وأولها تأكدي عند شراء الطين الأحمر أنه تمَّ تجفيفه بشكل طبيعي في الشمس، وغير مضاف له أي عناصر كيميائية تحدُّ من خصائصه المفيدة للبشرة، ويمكنكِ شراؤه من الصيدليات أو من المتاجر الخاصة ببيع جميع المنتجات العضوية على شبكة الإنترنت، وننصحكِ بعدم تحضير الطين الأحمر في أوعية بلاستيكية أو معدنية قابلة للتأكسد؛ حتى لا تضرَّ بخصائصه، كما ننصح أصحاب البشرة الجافة أو المختلطة بالابتعاد عن الطين؛ لأنَّه يزيد من جفاف البشرة، واحذري من وضع الطين على الصدر، فقد يؤدي إلى أزمة في التنفس، وعند تخزينه احرصي على وضعه في عبوته الأصلية إن أمكنكِ ذلك أو في وعاء محكم الغلق في مكان جاف بعيداً عن الهواء والرطوبة والضوء. ولأنه ليس له تاريخ انتهاء صلاحية، فيمكنك حفظه في عبوة مغلقة جيدًا بعد كل استخدام؛ ليحتفظ بعناصره المفيدة طويلًا، ويُفضل الاحتفاظ به في الثلاجة.

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