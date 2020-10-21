أفضل العطور النسائية الأنثوية... ستجعل إطلالتك أيقونية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:47 مساءً - مع وجود كمّ هائل من العطور النسائية، فإن العثور على العطر المثالي بات يشكل تحدياً حقيقياً بالنسبة الى المرأة، فواجهات المحلات ومواقع الإنترنت مليئة بأجمل ماركات العطور العالمية التي لا تُحصى. انطلاقاً من ذلك، رصدنا لك في هذا المقال، مجموعة من أفضل العطور النسائية الأنثوية التي ستجعل إطلالتك أيقونية.





Flowerbomb Eau de Parfum Spray

Flowerbomb Eau de Parfum Spray



يعد Flowerbomb Eau de Parfum Spray العطر الأكثر شعبيةً، حيث يلاقي إقبالاً كبيراً بين النساء. تتدفق من هذا العطر رائحة الأزهار الفائقة الأنوثة، والدافئة، بفضل تركيبته التي ترتكز على الياسمين والفريزيا والورد، التي تمنح المرأة رائحة آسرة تدوم لساعات طويلة.

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Black Opium Eau de Parfum

Black Opium Eau de Parfum



رائحة هذا العطر شهية كفنجان قهوة يومي تنتظرينه كل صباح، حيث تمتزج فيه رائحة القهوة والفانيليا مع زهر البرتقال والياسمين والكمثرى، وهي نغمات تشكل رائحة مغرية ومثيرة ومثالية لأوقات المساء بشكل خاص. وقد بات هذا العطر من إيف سان لوران أحد العطور الأيقونية التي تتهافت عليها كثيرات من النساء.

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Coco Mademoiselle Eau De Parfum Spray

Coco Mademoiselle Eau De Parfum Spray



إذا كبرت على حب عطر والدتك الأيقوني Chanel No. 5، لا تترددي في تجربة عطر Coco Mademoiselle Eau De Parfum Spray من علامة شانيل، فهو سيمنحك رائحة أنثوية جذابة بالقدر نفسه، إنما كلاسيكية حديثة، مقارنة بعطر شانيل القديم، وذلك بفضل نغمات الياسمين والورد والفانيليا.

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Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette

Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette



سينقلك هذا العطر الرائع من ديور Dior، الى حديقة فرنسية محاطة بزهور الفاوانيا والورود الطازجة ذات الرائحة الفواحة. وقد بات أحد العطور العالمية الأيقونية، كونه يلاقي رواجاً كبيراً بين النساء، لا سيما هؤلاء اللواتي يعشقن رائحة الزهور التي بالإمكان اعتمادها في كافة الفصول.

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White Tea Eau de Toilette

White Tea Eau de Toilette



رائحة هذا العطر من إليزابيث آردن Elizabeth Arden، أنيقة جداً وتدوم لساعات طويلة، وهو عطر كلاسيكي ملائم لأوقات العمل بشكل خاص. فهو يشكل مزيجاً رائعاً بين الشاي الأبيض والمريمية والسوسن الأبيض والمسك، وهي نغمات لا تقاوم، حيث تجعلك محط الأنظار.

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