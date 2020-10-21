الامارات | نصائح لتحقيق أثر كبير على منزلك بإضافة لمسات بسيطة

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتحقيق أثر كبير على منزلك بإضافة لمسات بسيطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عندما يتعلق الأمر بالتصميم الداخلي، فغالباً ما تكون الإضافات واللمسات البسيطة هي ما يصنع الفارق.



وفي ظل هذا الوباء الذي جعلنا نقضي أوقاتاً أكثر في المنزل، شعر الكثير منا أنهم بحاجة إلى تجديد منازلهم. لذا، يمكن لبعض اللمسات البسيطة أن تحقق أثراً كبيراً على المساحات الداخلية للمنزل.

وفي هذا السياق تقدم "انتريرز" للمفروشات بعض النصائح لك:

إذا كنت تبحث عن تغيير بسيط يحقق أثراً كبيراً، فعليك تغيير ألوان الحائط. ويمكن أن يؤدي الانتقال من اللون الأبيض الأساسي إلى اللون الرمادي البارد أو الأزرق الهادئ أو الأصفر النابض بالحياة، إلى إحداث فارق كبير على أي غرفة في منزلك. يمكنك أيضاً عمل جدار مميز من خلال استخدام الطلاء المزخرف أو ورق الحائط.

نصيحة أخرى لتجديد حوائط منزلك هي إضافة مرايا وأعمال فنية بإطارات وألوان مختلفة، ما يكمل المظهر الجمالي للأثاث والمساحات الداخلية.

وتعد طبقات الملحقات ذات اللمسات النهائية والمواد المتنوعة طريقةً ممتازة لإضفاء مظهر وشعور مختلفين على مساحتك. قم بإضافة الملحقات والزهور بارتفاعات مختلفة إلى طاولة القهوة أو الكونسول أو مكتبك في المنزل.

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تلعب الإضاءة دوراً رئيسياً في التصميم الداخلي. ويمكن أن تساعد الأضواء التي يتم وضعها في الأماكن الصحيحة، على إبراز أفضل ميزات الغرف. ويمكن لمصابيح الطاولة ومصابيح الأرضية ومصابيح السقف التي تتماشى مع مساحتك الكاملة أن تحقق تأثيراً كبيراً على أجواء غرفتك.

ويمكن لإضافة الوسائد ذات الأنسجة والأنماط المختلفة إلى الأريكة أن تجعل غرفة المعيشة أكثر جمالاً وحيوية، وينطبق الأمر أيضاً على غرف النوم. وبالإضافة إلى ذلك، يعد السجاد أو البساط الموضوع على الأرض طريقة أخرى يمكنك من خلالها إضافة لمسة جمالية إلى منزلك. وتأتي هذه القطع الرائعة بأحجام وألوان وأنماط وأشكال مختلفة لتساعدك على ربط ديكورات منزلك معاً.

هناك العديد من الطرق لإحداث تأثير كبير من خلال إجراء بعض التغييرات البسيطة في منزلك. وبالنسبة للبعض، يعد اختيار الكرسي المثالي للاسترخاء هو التغيير الوحيد الضروري. أمام بالنسبة للآخرين الذين يتطلعون إلى جعل مساحاتهم الداخلية أكثر دفئاً، فإن استخدام العناصر المختلفة والألوان الجديدة من شأنه أن يسهم في إحداث تغيير جذري على منازلهم.

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