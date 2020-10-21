الامارات | مغامرات أبلة فاهيتا وأولادها على "نتفليكس"

شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرات أبلة فاهيتا وأولادها على "نتفليكس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة البث الترفيهي "نتفليكس" عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" عن اقتراب موعد عرض أحدث إنتاجتها وهو "دراما كوين" الذي تتصدى لبطولته الدمية المصرية الشهيرة "أبلة فاهيتا".

ويشارك في هذا العمل ولديها "كارو" و"بودي"، والفنّانين المصريين: باسم سمرة، دنيا ماهر وأسامة عبد الله. ومن المقرر بث المسلسل في النصف الأول من سنة2021 .

تدور أحداث المسلسل، بحسب بيانٍ صادرٍ عن "نتفليكس" في وقتٍ سابق، حول "مغامرات أبلة فاهيتا، النجمة اللامعة التي سطع نورها بين الجماهير العربية، ولكن انقلب حالها رأسا على عقب، بعد أن وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع". وتم الإعلان عن المشروع قبل عامٍ تقريباً، إلا أن انتشار جائحة كورونا حول العالم، أخّره بعض الوقت. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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