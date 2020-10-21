صور.. شاهد أجرأ إطلالات نجمات مهرجان الجونة في الدورات السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ نجمات الفن التحضير لإطلالاتهن لحضور حفل افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة التي تنطلق بعد غدِ، والذي يشهد حضورًا مميزًا عربيًا ودوليًا.

ويتوافد النجوم، والنجمات يوم 23 أكتوبر الجاري ولمدة 8 أيام على منتجع الجونة الساحر بمدينة الغردقة لمتابعة فعاليات المهرجان، وتحرص النجمات على الظهور في أبهى حُلة.

وتعتمد الكثير من الفنانات على الظهور بإطلالات جريئة كي تجذب الأنظار إليها، خاصةً في المهرجانات وعند السير على السجادة الحمراء، وفي التقرير نسترجع معكم إطلالات الفنانات الأجرأ خلال دورات مهرجان الجونة الماضية منذ عام 2017، في الألبوم المرفق بالأعلى:

- رانيا يوسف:

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل بإطلالتها في مهرجان الجونة، حينما ظهرت بفستان أسود شفاف بالكامل من أسفل، ونسقت معه حقيبة وهيلز بنفس لون الفستان.

- بشرى:

لفتت الفنانة بشرى الأنظار في إحدى إطلالاتها بمهرجان الجونة وهي ترتدي فستانا باللون الوردي الفاتح كشف منطقتي الصدر والخصر، وصنع من ثلاث خامات وهما الكريب والشيفون والجوبير.

زود الفستان بإكستنشن طويل ووضع بين جانبي الفستان، واعتمدت بشرى على الإمساك بحقيبة وردية نفس لون الفستان تحتوي على تطريزات فضية.

- هدى المفتي:

ارتدت الفنانة هدى المفتي بدلة نسائية باللون الأسود مكونة من شورت وبليزر بفتحة صدر واسعة، ونسقت معها بلوزة قصيرة كاشفة للخصر، واعتمدت معها حقيبة بينك لامعة.

- ندى كامل:

ظهرت ندى كامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي بإطلالة جريئة لفتت الأنظار إليها، حيث ارتدت فستان أسود طويل مكشوف الصدر.

وارتدت ندى مع الفستان الأسود كلوتش وهيلز بنفس اللون، واعتمدت على أكسسوارات بسيطة فضية مطعمة بالماس.

ناهد السباعي:

كما لفتت الفنانة ناهد السباعي الأنظار إليها بإرتدائها فستان أبيض عبارة عن توب أبيض يكشف الصدر والبطن، ومن أسفل عبارة عن جيبة قصيرة من الدانتيل يعلوها اكستنشن بقماش الشيفون.

أروى جودة:

Advertisements

اختارت أروى لإحدى إطلالاتها بمهرجان الجونة أن ترتدي فستان أسود ععبارة عن توب قصير يكشف بطنها وصدرها، ومنقوش بنقوش ذهبية.

واعتمدت أروى على أكسسوارات ذهبية تتناسب مع نقشة الفستان، وأمسكت بحقيبة صغيرة تشبه الزجاجة.

ليساندرا سيلفا:

ظهرت الممثلة الكوبية بإطلالة مثيرة حيث ظهرت بفستان أصفر كب مجسم، وبه فتحة بينت ساقها كاملاً. والفستان يحتوي على تطريزات من عند الصدر ومن عند فتحة الساق باللون الشامبين، وانتعلت سليبر بنفس اللون.

سارة التونسي:

ظهرت سارة التونسي ملكة جمال العرب لعام 2017، بفستان جريء باللون الأزرق بدون أكمام، مكون من كورسيه مطرز بالحبيبات البراقة، وتنورة واسعة ومنفوشة بطبقات متعددة، إذ جاء التصميم مكشوف من عند منطقة الصدر والظهر.وأكملت الإطلالة بكلاتش باللون الأسود الماط، واختارت تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياج ناعم وركزت على رسمة العيون السموكي.

نيكول سابا:

خطفت نيكول سابا الأنظار بفستان باللون الفضي البراق، بصيحة الميتاليك الرائجة بشدة، وتميز الفستان بتصميم جرئ غير تقليدي مكشوف عند منطقة الصدر مع ياقة عند الرقبة أشبه بالقلادة، متصلة بمنطقة البطن بإكسسوار رفيع باللون الأسود مزين بالرسومات البسيطة، مخصص لنيكول من دار الأزياء "لابورجوازي".

واتسم التصميم بالأكمام الطويلة بقصة حادة من أعلى، وفاتحة جانبية طويلة، وزين بالتطريزات السوداء عند جانبي الفستان بالكامل.ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللونين الأسود والفضي، وحذاء كعب عالي باللون الأسود البراق.

واعتمدت نيكول مكياج جري، وركزت على رسمة عيون القطة العريض، واختارت تصفيفه الشعر المرفوع بستايل ذيل الحصان لتبرز تصميم الفستان من الأعلى.

مي عمر:

أثارت الفنانة المصرية مي عمر حالة من الجدل بسبب إطلالتها الجريئة، إذ ارتدت فستان باللون الأرحوانى الفاتح، بصيحة الكتف الواحد الرفيع، بخامات تمتزج بين الجوبير والشيفون، مع فاتحة ساق طويلة.

واعتمدت تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل بشكل عشوائي، ومكياج ناعم أبرز ملامحها الهادئة.

جميلة عوض:

ظهرت جميلة عوض بفستان مستوحى من الستايل الروماني، باللون الذهبي النحاسي بدون أكمام، وتميز التصميم بطيات صغيرة وقماش ثقيل غير انسيابي، وحذام رفيع من نفس قماش الفستان أظهر جمال قوامها.

ولكن ما لافت الأنظار اعتمدها صيحة الظهر المكشوف بالكامل، وفاتحة الفستان الجانبية الطويلة.