لا تشرب المياه المتروكة أكثر من يوم.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

هل من الممكن أن تنتهي صلاحية المياه؟ هل شعرت في يوم ما بتغير في طعم المياه الموجودة في الكوب أو الزجاجة غير محكمة الغلق في اليوم التالي؟

هناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن المياه تفقد خصائصها، لأنها لا تتكون فقط من جزيئات H20 بل تحتوي أيضًا على الكثير من الجزيئات والأيونات الأخرى التي يمكن أن تغيّر طعمها العادي عند تركها لفترة.

وتخضع المياه طوال وجودها في الكوب أو الزجاجة غير محكمة الغلق لبعض التفاعلات الكيميائية، ذلك لأنها تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو، ما يغير من الأس الهيدروجيني الطبيعي للمياه ويجعله أكثر حمضية، بحسب ما ذكر موقع "healthy routine".

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ونصح الخبراء بتجنب الشُرب من كوب أو زجاجة غير محكمة الغلق ظلت بها المياه أكثر من يوم، لأن هذا قد يعرضك للتلوث ويسهل انخفاض درجة الحموضة في المعدة، ما يساعد على نمو البكتيريا والطحالب ويجعلها تزيد في النمو، وكلما زادت فترة ترك المياه زادت البكتيريا الضارة التي يمكن أن تتعرض لها.

بالإضافة إلى أن الزجاجة أو الكوب المتروك وبه مياه يحتوي على جسيمات وبكتيريا تأتي من خلال اللعاب والعرق اللذان ينتشران في الزجاجة أو الكوب عبر الشفتين.

ويجب الحرص دائما على تناول المياه بكميات كافية، حيث تشكل المياه نحو 70% من الجسم، فهي تساعد على ضبط حرارة الجسم والضغط، وتعد عنصرا مهما لإذابة المواد الغذائية والأملاح والفيتامينات، كما تساعد في عمليات الهضم والامتصاص للمواد الغذائية، وتساهم في التخلص من السموم والفضلات، فضلا عن إنتاج الطاقة، وكذلك تحافظ على نضارة وجمال البشرة، ونقصها يسبب الجفاف والخلل في العمليات الحيوية للجسم، والتي تؤدي إلى الوفاة أو الغيبوبة.