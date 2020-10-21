بجيوب للمطهرات.. "عباءات كورونا" آخر صيحات الموضة (صور)

لايف ستايل

لم تعد العباءات مجرد رداء أسود، بل لها صيحات كثيرة، وتتطور لتواكب الموضة مع احتفاظها بمهمتها الأصلية في سترة الجسد، لتكون حجابا صحيحا، وأحدث صيحات الموضة هي ما ابتكرته المصصمة عبير المساعد سيدة الأعمال، وهي عبايات صنعت لتواكب جائحة كورونا وتكفي احتياجات السيدات في تلك الفترة.

وقالت عبير المساعد، إنها من خلال دراسة تسويقية أجريت على سوق العباءات في المملكة ومن خلال المعارض التي أقيمت في الفترة الماضية، وشاركت فيها عدد من المصممات توصلن إلى أن ثقافة السيدة حول اقتناء العباءة تغير، مشيرة إلى أن استخدام العباءة في الماضي كان يقتصر على عباءة إلى اثنتين، ولكن في الوقت الحالي أصبحت لدى السيدة أكثر من عباءة وأكثر من خيار، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية".

Advertisements

وبناء على ما سبق فإن تصميم العباءات أصبح مرتبطا بفترة ما، حيث أكدت المساعد أن فترة كورونا جعلت الكثير من المصممات يفكرن بالخروج بأفكار ولمسات جديدة من ناحية العباءات، لتكون هناك تشكيلات تطرح في المعارض خلال الربع الأخير من العام الحالي 2020.

وتتميز تلك العباءات بأنها ستكون أكثر أمانا من ناحية نوعيه القماش، وكذلك توفر الجيوب لوضع الكمامات والمعقمات، واختيار أقمشة تكون أكثر فاعلية في أن لا تكون لاقطة للأتربة والأوساخ خوفا من الفيروسات، خصوصا في ظل جائحة كورونا وهذه التشكيلة للعاملات ميدانيا والطالبات وللنساء الأكثر ارتيادا للأماكن العامة.

وأكملت حديثها أنه بناء على دراسات تسويقية فإن امتلاك الفتيات للعبايات زاد خلال الفترة الأخيرة، حيث تمتلك الفتيات من عمر 18 إلى 24 ما بين 4 إلى 6 عباءات منها المخصص للجامعة، ومنها للرحلات والمناسبات والزواجات، وكذلك خرجت الدراسة التسويقية بأن العاملات في مراكز قيادية ووظائف مرموقة يملكن ما بين 5 إلى 8 عباءات، وهناك الطبقة المخملية من سيدات الأعمال والمجتمع يملكن أكثر من 10 عباءات كحد أدنى.