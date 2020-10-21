احتجاز إيرانية قادت دراجة "دون حجاب"

علاقات و مجتمع

قالت وسائل إعلام رسمية إن شابة اعتقلت في وسط إيران بتهمة "إهانة الحجاب الإسلامي"، بعد أن ظهر مقطع فيديو لها وهي تسير بدراجتها دون حجاب.

وقال مجتبي راعي، حاكم مدينة نجف آباد، إنه جرى اعتقال شخص انتهك مؤخرا الأعراف وأهان الحجاب الإسلامي في هذه المنطقة، نقلا عن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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ووفقا لصحيفة الجارديان جرى تداول مقطع فيديو قصير تم تصويره بهاتف محمول، على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر امرأة دون حجاب تسير بالدراجة رافعة يدها أمام مسجد.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن مقطع الفيديو الذي تظهر فيه المرأة وهي تركب دراجتها دون حجاب في الساحة الرئيسية وأمام مسجد كبير، أثار احتجاجات من السكان ورجال الدين في منطقة نجف أباد.

وبموجب الشريعة الإسلامية السارية في إيران منذ ثورة 1979، يجب على النساء ارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس والرقبة ويخفي شعرهن.

ولكن العديد من النساء تجاوزن الحدود خلال العقدين الماضيين من خلال السماح لنقابهن بالانزلاق للخلف وكشف المزيد من الشعر، خاصة في طهران والمدن الكبرى الأخرى.

وأضاف حاكم نجف أباد أنه يجري التحقيق في دوافعها لارتكاب هذا العمل، دون الكشف عن هوية المرأة المحتجزة، لافتا إلى أن سكان هذه المدينة ينظمون مسيرة احتجاجية بعد الانتهاك غير المسبوق للأعراف، وفقا لتعبيره.