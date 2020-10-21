معلومات عن هاجر سعد الدين.. أول امرأة تتولى رئاسة إذاعة القرآن الكريم

علاقات و مجتمع

انتشر مقطع فيديو يسخر فيه شاب من إذاعة القرآن الكريم ورموزها في فقرة "استاند أب" كوميدي على موقع "يوتيوب"، كان من بينهم هاجر سعد الدين رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقا، ما تسبب في إحداث موجة غضب بين راود السوشيال ميديا.

وتسرد "هن" معلومات عن هاجر سعد الدين، رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقا في السطور التالية..

تعد الدكتورة هاجر سعد الدين، من أشهر مذيعات إذاعة القرآن الكريم، حيث استطاعت أن تترك بصمة صوتها على مسامع جمهور الإذاعة المصرية منذ التحاقها بها وانضمامها لإذاعة القرآن الكريم.

- حصلت الدكتورة هاجر سعد الدين على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية من كلية البنات بجامعة الأزهر عام 1967.

- حصلت على ماجستير في الفقه عام 1978، والدكتوراه في الفقه عام 1990.

- أول برنامج قدمته هاجر سعد الدين في الإذاعة هو "دين ودنيا" عام 1972.

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- في عام 1995 شغلت منصب المدير العام لبرامج الأسرة والمجتمع الإسلامي بشبكة القرآن الكريم.

- عام 1996 تمت ترقيتها إلى منصب نائب لرئيس شبكة القرآن الكريم.

- تولت رئاسة شبكة القرآن الكريم في الفترة من سبتمبر عام 1998 وحتى نوفمبر 2006.

- تعتبر أول سيدة تشغل منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم.

- تولت رئاسة اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين من 2000 إلى 2006.

- أشهر برامجها: "موسوعة الفقه الإسلامي، فقه المرأة، فقه المرأة في رمضان".

- حصلت الدكتورة هاجر سعد الدين على جائزة الأمم المتحدة "رسول السلام" عام 1996.