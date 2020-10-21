بروفيسور: تنظيف أسنانك بالفرشاة كلما غادرت المنزل قد يحميك من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أكد أستاذ طب الأسنان البروفيسور مارتن آدي، من جامعة بريستول البريطانية، أن تنظيف أسنانك كلما غادرت منزلك قد يساعد في الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال مارتن إن معجون الأسنان يحتوي على نفس المواد الكيميائية الموجودة في جل اليد المضاد للبكتيريا.

وأضاف أن هذا قد يقتل الفيروس التاجي، إذا دخل عن طريق الفم ويمنعه من التكاثر ويسبب المرض، كما يمكن أن يحمي الآخرين عن طريق تقليل الحمل الفيروسي في الفم، والذي اقترح البحث أنه قد يكون مرتبطًا بمدى إصابة الشخص بالعدوى.

غالبًا ما يكون انتقال الفيروس التاجي بين الناس من خلال قطرات السعال أو العطس، والتي يمكن التقاطها من الأسطح، لكن الأطباء يقولون إن الفيروس لا يتسبب فقط في الإصابة بالعدوى عن طريق الفم، بل يمكن أن يدخل الجسم عن طريق الأنف والعينين.

وشدد البروفيسور آدي، على أنه يجب على الناس تنظيف أسنانهم في كل مرة يغادرون فيها منازلهم، على سبيل المثال عند الذهاب إلى متجر الطعام أو ممارسة الرياضة.

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كما تم اقتراح استخدام غسول الفم لإزالة الجزيئات الفيروسية من الفم ومنع الشخص المصاب من نقله للآخرين.

وقال البروفيسور آدي: "يحتوي معجون الأسنان على نفس المنظفات الموجودة في جل غسول اليدين الموصى به للتطهير والحماية من كورونا".

ويستمر تأثير معجون الأسنان المضاد للميكروبات في الفم لمدة ثلاث إلى خمس ساعات، وبالتالي يقلل من الحمل الفيروسي في اللعاب أو العدوى بالفيروسات التي تدخل الفم.

وأضاف: "بالنسبة للغالبية العظمى، يجب أن يكون توقيت تنظيف الأسنان مركزًا عندما يكونون على وشك الخروج من منازلهم لممارسة الرياضة أو التسوق".

وتابع آدي، أن العوامل المضادة للبكتيريا في معجون الأسنان يمكن أن تساعد في القضاء على فيروس كورونا إذا دخل عن طريق الفم، من الناحية النظرية، قد يقلل هذا من احتمالية تسببه في المرض، ولكن لم يتم إثبات ذلك علميا حتى الآن.

يأتي ذلك بعدما قال الباحثون إن تقليل جرعة الفيروس التي يتعرض لها الشخص قد يقلل من مخاطر المرض وشدته، كما أن مقدار التعرض للفيروس في بداية الإصابة يرتبط أيضًا بارتفاع الحمل الفيروسي، وهو ما يرتبط بمدى إصابة الشخص بالعدوى.