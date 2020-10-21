دراسة: 4 أكواب من الشاي الأخضر يوميا يحميك من الوفاة

صحة

يحرص الكثير من الأشخاص على تناول مشروب الشاي الأخضر خلال يومهم، إذ كشفت دراسة جديدة أن تناول أربعة أكواب من الشاي الأخضر إلى جانب فنجانين من القهوة يوميا، يقلل من التعرض للموت بنسبة 63%.

وكشف الدكتور يوجي كوموريتا، من جامعة كيوشو في اليابان، عن أن زيادة استهلاك الشاي الأخضر والقهوة مرتبطين بشكل كبير بتقليل معدل الوفيات، حيث أنها يمكن أن تكون مفيدة للصحة بسبب المركبات النشطة بيولوجيا المختلفة التي تحتوي عليها، حسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

في هذه الدراسة، تابع الباحثون صحة ما يقرب من 5 آلاف شخص ياباني يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، بمتوسط ​​عمر 66 عامًا لمدة خمس سنوات.

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وقال الدكتور كوموريتا: "بالمقارنة مع أولئك الذين لم يشربوا أي مشروب، فإن أولئك الذين شربوا الشاي الأخضر أو القهوة أو كليهما، كانت لديهم احتمالات أقل للوفاة".

ارتبط شرب كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا بانخفاض احتمالات الوفاة بنسبة 15٪، بينما ارتبط شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 27٪، فكانت فرصة الموت مبكرًا أقل بالنسبة لأولئك الذين يشربون الشاي الأخضر والقهوة كل يوم.

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، بما في ذلك الفينولات والثيانين، وكذلك الكافيين، كما تحتوي القهوة أيضًا على العديد من المكونات النشطة بيولوجيا.

ومسبقًا كشفت دراسة أجراها فريق من العلماء في جامعة سري في بريطانيا، أثبتت أن مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في الشاي الأخضر تستطيع أن تساعد في مكافحة الالتهابات الخطيرة أيضًا، التي تقاوم المضادات الحيوية.

واكتشف الباحثون، أن مركب يبيجالوكاتشين جالاتي (EGCG) الموجود بنسب عالية في الشاي الأخضر يسهم في تنشيط عقار أزتريونام وهو مضاد حيوي يستخدم في مقاومة عدوى البكتيريا في أجزاء مختلفة من الجسم، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.