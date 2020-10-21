لورديانا تثير إعجاب الفتيات "من غير نفسنة": حلاوتها مش طبيعية

لايف ستايل

من المعتاد أنه عند انتشار صور أو مقاطع فيديو لفتاة جميلة، تلتفت أنظار الرجال والشباب إليها بصورة كبيرة، لكن فيديو الراقصة البرازيلية لورديانة جاء بشكل استثنائي، إذ لقي تفاعلًا كبيرًا من الفتيات عبر منصات المواقع التواصل الاجتماعي، وإشادات كبيرة منهن بموهبتها وجمالها اللافت للأنظار.

تصدرت "لورديانة" مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" على مدار اليومين الماضيين، بعد انتشار مقطع فيديو لها، وهي تؤدي وصلة رقص قصيرة على نغمات المهرجان الشعبي "أخواتي"، فأبرز ما جاء بين التعليقات، "الفيديو جاب 2 مليون مشاهدة منهم مليون ونص أنا بس"، "أنا زعلانة علشان فيديو لورديانة بيخلص بجد مش هزار"، "لورديانة حاجة تحفة"، "حلوة حلاوة مش طبيعية".

Advertisements

من هي لورديانة؟

- تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر.

- دشنت قناة على موقع "يوتيوب" لتقديم فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي "مجانا"، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص.

- يتابعها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أكثر من نصف مليون متابع من مختلف أنحاء العالم.

- احتلفت بتجاوز متابعيها على "إنستجرام" حاجز الربع مليون شخص، بجلسة تصوير بفستان قصير منقوش، ووصلة رقص شرقي، موجهة رسالة شكر لجمهورها باللغة الإنجليزية: "أنا سعيد للغاية ويشرفني محبتكم.. أشكر كل من يقدر عملي، وأشعر بالفخر لوجودكم معي هنا، تعليقاتكم تحفزني أن أكون أفضل كل يوم.. أحبكم جميعا".

- تشارك الرقصة في إحياء العديد من الأفراح في مصر.

- يعد السفر من هواياتها المفضلة، ومن بين الدول التي زارتها: لبنان واليونان.

تفاصيل مقطع فيديو الرقصة المتداول

المقطع المصور التي اشتعلت الـ"سوشيال ميديا"، جرى تصويره داخل فرع أحد مراكز التجميل الشهيرة والمتخصصة في "مايكروبليدنج" بحي مصر الجديدة، وجرى مشاركة جزء من الفيديو على خاصية "استوري" على صحفتي الفتاة والمركز على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعقب تداول المقطع المصور بشكل موسع، الذي أثار حالة من الجدل، حذف المركز الفيديو، فيما احتفظت الراقصة به.