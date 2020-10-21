العروسة محجبة.. تفاصيل إطلالة ابنة سليمان عيد في حفل زفافها

علاقات و مجتمع

تداول رواد موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من المواد المصورة لحفل زفاف ابنة سليمان عيد، في حفل حاشد شهد حضور مجموعة من كبير من الفنانين.

وأطلت العروس بفستان أبيض "منفوش"، والذي تميز بأنه مزين بنقوش بيضاء لامعة، مع حجاب بسيط ومكياج "سموكي"، مع اختيارها تاج فضي متوسط الحجم يزين رأسها.

وتضمنت الصور الفنانين هاني رمزي وحمدي الميرغني وحمادة صميدة وطاهر أبو ليلة، الذين أطلوا جميعا ببدل كلاسيكية قاتمة اللون، فيما أطل والد العروس ببدلة سوداء مع رابطة عنق قاتمة اللون.

وأحيا حفل الزفاف، الفنان تامر حسني وسط تفاعل الحضور بالرقص والغناء.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "بنتك زي القمر ما شاء الله.. بنوتة مش شبهك شكلا بس أكيد دمها خفيف"، و"أبو العروسة طاير من الفرحة"، و"الفرح فيه كل الناس الكوميدانات اللي بتضحكني".

حضر الحفل حمدي الميرغني وحمادة صميدة وطاهر أبو ليلة، الذين أطلوا جميعهم ببدل كلاسيكية قاتمة اللون، فيما أطل والد العروس ببدلة سوداء مع رابطة عنق قاتمة اللون.

وأحيا حفل الزفاف، الفنان تامر حسني وسط تفاعل الحضور بالرقص والغناء.

وتصدر النجم الكوميدي، مؤشرات محرك البحث جوجل "تريند" خلال الفترة الماضية، وذلك بعد حديث "السقا" عن مغامراتهما، وقت الصغر، وصفًا إياه بـ"عشرة عمره"، خاصة واقعة الغرق الطريفة التي انتشله منها السقا برفقة محمود عبدالمغني، في مياه الإسكندرية، وهو ما حكاه نجم الأكشن خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم".

وأضاف سليمان عيد لـ"الوطن"، أنه لم يعلم بأمر تصدر اسمه لـ"التريند"، ولكنه عرف من المحيطين به، "علاقتي مش قوية بالتكنولوجيا، وموضوع إني كنت تريند ده ولا أعرف عنه حاجة غير بالصدفة"، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن الأمر لا يعنيه كثيرًا بقدر ما يعنيه سعادة الجمهور، إلا أنه "شيء يرفع المعنويات بالتأكيد، ومبسوط إن الجمهور بيدور عليا".