برنامج سكر بنات: وصفات القهوة لتقشير وتبييض البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 11:44 صباحاً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات طرق مختلفة وسهلة لاستعمال القهوة والنسكافيه في وصفات منزلية سهلة لتبييض وتقشير البشرة. وصفة تبييض اليدين وصفة تبييض اليدين تعاني الكثيرات من اسمرار بشرة اليدين أو ظهور يقع داكنة عليها لهذا سنقدّم لك هذه الوصفة السهلة فطبقيها: أنت بحاجة إلى القليل من البن أو القهوة مع ملعقة سكر وزريت جوز الهند. اخلطي المزيج وطبقيه على طريقة الفرك على يديك أوعلى أي مكان تعانين فيه من البقع. بعدها اغسلي يديك وتمتعي بالبياض والنعومة. للتخلّص من انتفاخات العيون للتخلّص من انتفاخات العيون الأمر سهل جداً وبسيط باستعمال هذه الوصفة: أنت بحاجة إلى ملعقة نسكافيه والقليل من الماء . ضعي المحلول بقالب ثلج واتركيه حتى يجمد. وبعدها استخدمي قطعة ثلج ومرريها تحت عينيك باستعمال شاشة أو قطعة قماش . بعدها اغسلي وجداً بالماء. Advertisements قناع تجديد الخلايا ومحاربة التجاعيد قناع تجديد الخلايا ومحاربة التجاعيد أنت بحاجة إلى حليب سائل، ملعقة نسكافيه وملعقة كاكاوو. اخلطي المزيج وطبقي القناع على وجهك واتركيه حتى يجف. بعدها اغسلي وجهك. كرري هذه الخلطة مرتين في الاسبوع. لتكثيف الشعر

لتكثيف الشعر أنت بحاجة إلى البن والقليل من زيت الخروع. طبقي الخلطة على فروة الرأس واتركيها نصف ساعة بعدها اغسلي شعرك جيداً للمزيد من الخلطات لا تنسي متابعة سكر بنات .

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