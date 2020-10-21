ميجان ميركل تظهر بساعة الأميرة ديانا.. ثمنها 360 ألف جنيه

لايف ستايل

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، صور ظهرت خلالها ميجان ميركل زوجة الأمير هاري مؤخرًا، في إطلالة بسيطة باللونين الأبيض والأسود، إذ ارتدت في يدها إحدى الساعات الخاصة بالأميرة ديانا.

وتبلغ قيمة الساعة التي ظهرت بها ميركل 17800 جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 360 ألف جنيه مصري، حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

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الساعة من ماركة "كارتييه" العالمية، إذ كانت من ممتلكات الأميرة الراحلة، كما ارتدت بدلة أنيقة من ماركة "ألكسندر كوين" والتي بلغت قيمتها 2000 جنيه إسترليني، بينما كان الإكسسوار الوحيد التي ظهرت به هو سوار من Cartier بقيمة 5 آلاف جنيه إسترليني، بينما ارتدى الأمير هاري، قميصًا وبدلة بيضاء بسيطة.

وخلال أوائل العام الجاري، أصدر الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، دوق ودوقة ساسكس، بيانا أعلنا فيه أنهما "يعتزمان الانسحاب كأعضاء قياديين في العائلة المالكة والتنحي عن مهامهم والعمل على الاستقلال ماليا".

وقال البيان الرسمي للأمير هاري وميجان: "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا إجراء الانتقال أو تغيير هذا العام والبدء في تشكيل دور جديد داخل هذه المؤسسة"، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضاف البيان "نعتزم الانسحاب كأعضاء قياديين في العائلة المالكة والعمل على الاستقلال ماليا، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، التي بفضل دعمها وتشجعيها خلال السنوات القليلة الماضية، استعددنا لإجراء هذا التغيير".

وجاء في البيان "نخطط الآن لتحقيق توازن في وقتنا بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، ومواصلة الاحترام والوفاء بواجبنا تجاه الملكة والكومنولث ورعيتنا، وسيمكننا هذا التوازن الجغرافي من تربية ابننا على تقدير قيمة التقاليد الملكية التي ولد فيها، ومنح أسرتنا براحا للتركيز على الفصل التالي، بما في ذلك إطلاق كياننا الخيري الجديد".