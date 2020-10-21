أول ظهور للراقصة لورديانا بعد فيديو "أخواتي": بحبكوا كلكوا

لايف ستايل

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا، مقطع فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وجهت الشكر لجمهورها.

وبلهجة عربية "مكسرة"، ومرتدية ملابس كالجوال، أطلت لورديانا على جمهورها وقالت في تعليق الفيديو باللغة الإنجليزية، "مرحبا أنا أقدر كل التشجيع والحب"، وأكملت، بالعربية "المكسرة"، "أنا بهب أنتوا كلكوا".

ويعتبر هذا هو الظهور الأول لـ لورديانا بعد فيديو رقصها على أغنية المهرجانات "أخواتي"، والذي حقق شهرة وانتشارا واسعا للراقصة البرازيلية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصلة رقصة للراقصة البرازيلية التي تقيم في مصر، والمعروفة باسم "لورديانا"، وذلك خلال تواجدها في أحد مراكز التجميل، على نغمات الأغنية الشعبية "أخواتي"، حيث ذهبت لعمل أظافرها.

وظهرت "لورديانا" بفستان من اللون الرمادي على جاكت قصير فاتح، وأدت الرقصة باحترافية عالية وسط السيدات، وانتشر الفيديو على نطاق واسع وتباينت ردود الفعل بين المعجبين بشدة بالراقصة وبأدائها، ومن ينتقدون انتشار الفيديو.

ولورديانا تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر، ولها قناة على موقع "يوتيوب" تقدم فيها فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي "مجانا"، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص، ويتابعها على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أكثر من 250 ألف من مختلف أنحاء العالم، كما أنها تشارك في إحياء العديد من الأفراح في مصر.

كما أصبح فستان الراقصة لورديانا، هو الأكثر مبيعًا بأحد محلات بيع الملابس نسائية في دمياط، وذلك بحسب ما أعلنت صفحة المحل الرسمية على موقع "فيس بوك".

ونشرت الصفحة صورة للفستان، وصورة أخرى للراقصة، مصحوبة بتعليق: "الفستان الأعلى مبيعا عندنا في السنتر النهاردة"، وخلال ساعات تفاعل آلاف المتابعين مع المنشور عبر إعادة المشاركة والتعليقات.

وكان من بين التعليقات على الصورة: "طبعا لازم يكون الأكثر مبيعًا"، و"الله أخيرًا لقيت فستان أحلامي"، و"بيتباع سادة ولا بالملبن".