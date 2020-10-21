مبروك عطية: قضايا الرؤية والنفقة "واقع سييء"

علاقات و مجتمع

أكد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن واقع قضايا الرؤية بين الأزواج المنفصلين واقع سيئ ولا يدل على أننا مؤمنون.

وقال عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن من حق الوالد أن يرى أبنائه في أي وقت يريده وأن من حق الأبناء أن يروا أباهم في أي وقت يريدوه.

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ووصف مبروك عطية، الأب الذي يربط إنفاقه على أبنائه برؤيتهم بأنه أب "مجرم" وأن الأم لو منعت الأب من رؤية أبنائه بحجة الإنفاق مجرمة أيضًا، مضيفًا: "أقسم بالله لو صام الدهر وحج كل عام واعتمر ولم ينفق على أولاده فهو ضائع ضائع وفي جهنم وساءت مصيرًا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى المرء إثمًا أن يضيع من يعول".

وشدد "عطية" على أن الدين هو السلوك وأن الله لم يشرع الصلاة والحج والعمرة إلا لتهذيب الناس متسائلًا: "هل يرضي الله أن عيل ينزل عند أبوه ضيف وهل اسمها ضيف ودي شائعة عند المجتمع كله كلمة استضافت" متسائلًا: "اللي يستضيف ابنه ده مش عايز توبة؟".

وتابع: "أحنا ناس قلالات الأدب وينبغي أن نتوب من هذا السوء ولازم تفهمي العيال أن وقت ما تتطلقي ووقت ما أبوهم يشاور يشوفهم وياخدهم ويباتوا معاه"، مشددًا على أن الإنفاق واجب ضروري ولا علاقة له بالرؤية.