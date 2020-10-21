الامارات | يناسب الراغبين في خفض الوزن دون مشاكل.. غذاء بطعم العسل كله فوائد

شكرا لقرائتكم خبر عن يناسب الراغبين في خفض الوزن دون مشاكل.. غذاء بطعم العسل كله فوائد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فضلاً عما يتمتع به من المذاق الحلو، واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الصحية، يعد اليقطين - أو القرع العسلي - من الخضراوات الخريفية التي تحتوي على عناصر مهمة تجعل منه طعاماً صحياً بامتياز.

وتحتوي 100 غرام من اليقطين على 26 سعراً حرارياً فقط و6ر0 غرام من الدهون، ولذلك فإنه يناسب الراغبين في خفض أوزانهم دون مشاكل.

ونظراً لأن اليقطين لا يحتوي على أحماض، ولا يحتوي على أي سكر، فهو سهل الهضم بشكل خاص، ولا يسبب مشاكل للجهاز الهضمي.

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ويحتوي اليقطين على العديد من العناصر الغذائية الصحية مثل فيتامين سي والبروتين، وهو غني بالمعادن الصحية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، ونظراً لأنه يوازن مستوى السكر في الدم، فهو مثالي لمرضى السكري.

كما يحتوي اليقطين على البيتا كاروتين الغني بمضادات الأكسدة المهمة لعلاج الالتهابات، وهو أيضاً مفيد للعينين والشعر والجلد. وتعد بذور اليقطين من العناصر المهمة لعلاج مشاكل المثانة والبروستاتا، ويمكن أن تعالج حصوات الكلى.

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