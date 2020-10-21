فيديو.. يسرا: "أنا بعمل بوتكس وبكره عمليات التجميل"

لايف ستايل

كشفت النجمة يسرا، خلال استضافتها مع الإعلامية مها الصغير ببرنامج "Itshshowtime" المذاع عبر فضائية cbc، عن رفضها للقيام بعمليات التجميل بصورة مستمرة.

وقالت يسرا خلال اللقاء: "كلنا ممكن نحتاج لعمليات تجميل، لكن لما تغيري شخصيتك اللي أنا عارفاكي بيها أكيد هيحصل فصلان بيني وبينك، إنما تحلي نفسك أو تاخدي بالك من تجاعيدك ده كويس، لكن دلوقتي ألاقي بنت عندها 25 سنة رايحة تعمل حاجات في وشها، أنا بشوف اللعب الكتير في الوش وحش ومش حاجة كويسة".

وعلى الرغم من تصريحات الفنانة حول رفضها لإجراء عمليات التجميل بشكل دائم، إلا أنها كشفت عن قيامها بحقن البوتكس، قائلة: "أنا بعمل بوتكس والفيتامينات اللي بيحتاجها وشي، بس مغيرش شخصيتي وشكلي".

والبوتكس التجميلي هو توكسين عصبي يستخدم الحقن لتقليل خطوط التجاعيد عند البالغين 65 عامًا أو أقل، ورغم الإقدام على العمليات التجميلية التي تستخدم البوتكس إلا أن له بعض الآثار الجانبية والتي يجب أخذها في الاعتبار قبل العملية.

الآثار الجانبية للبوتكس

ردود الفعل التحسسية.

الطفح الجلدي.

صداع الرأس.

آلام الرقبة أو الظهر.

صعوبة في البلع.

ضيق في التنفس.

غثيان.

إسهال.

آلام في المعدة.

فقدان الشهية.

ضعف العضلات في مكان حقن الدواء.

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تفاعلات موقع الحقن (كدمات أو نزيف أو ألم أو احمرار أو تورم أو حنان).

تصلب العضلات.

حمة.

سعال.

إلتهاب الحلق.

سيلان الأنف.

أعراض الانفلونزا.

دوخة.

نعاس.

شعور بالتعب.

جفاف الفم.

جفاف العيون.

رنين في الأذن.

زيادة التعرق في مناطق أخرى غير الإبط.

ويوضع البوتوكس التجميلي عن طريق الحقن، مع عوامل أخرى (على سبيل المثال أمينوغليكوزيدات، كاري) التي تؤثر على الوظيفة العصبية العضلية قد تزيد من تأثير توكسين البوتولينوم.

ولا توجد دراسات كافية لمستحضرات التجميل البوتوكس عند النساء الحوامل، ولم يتم تقييمها في الأمهات المرضعات.