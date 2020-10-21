الامارات | روبرت ريدفورد يفقد نجله

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شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت ريدفورد يفقد نجله والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير، أمس، أن جيمس ريدفورد، ابن الممثل الأميركي الشهير روبرت ريدفورد، توفي بمنزله في كاليفورنيا يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 58 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان الكبد.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» إن جيمس كان يعاني مشكلات في الكبد منذ 30 عاماً.
وقالت متحدثه باسم والده روبرت ريدفورد (84 عاماً): «حجم الحزن على فقدان الابن لا يمكن قياسه، جيمس كان ابناً وزوجاً وأباً محباً».
وأضافت أن روبرت موجود مع أسرته في هذا الوقت الصعب، وطالبت باحترام خصوصية الأسرة في ذلك الوقت.
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