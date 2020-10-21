الامارات | 3 عادات يداوم عليها الأصحاء قبل النوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عادات يداوم عليها الأصحاء قبل النوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يداوم الأصحاء على عادات مفيدة قبل النوم تراوح بين تناول وجبات خفيفة، وممارسة تمارين التمدد، والضوضاء الوردية.

وهؤلاء الأشخاص يتناولون وجبات خفيفة بذكاء.. إذا ما كنت تريد وجبة خفيفة قبل النوم، فلتكن فاكهة الكيوي، إذ ثبت أن تناول حبتين من الكيوي قبل ساعة من النوم لمدة شهر يساعد البالغين في النوم 35% أسرع، ولمدة أطول بنسبة 13%، حسبما وجدت دراسة لباحثين من تايوان في عام 2011.

كما أنهم يمارسون تمارين التمدد، فتشنجات الساقين مؤلمة بما يكفي لتجعل من الصعب على المرء الخلود للنوم، ومن الممكن لهذه الحالة المرضية أن تسبب الأرق. يعاني أكثر من نصف البالغين منها والنساء أكثر عرضة للإصابة بها، خصوصاً مع التقدم في العمر، والحل هو تمديد عضلات السمانة والعضلات المأبضية (التي تقع بطول الجزء الخلفي من الفخذين) مساء.

ويساعد هذا في إطالة الأوتار والعضلات، ويمكن أن يقلل من تكرار التشنجات وشدتها، بحسب دراسة أجريت عام 2012، واستمرت ستة أسابيع، ونشرتها دورية «فيزيوثيرابي».

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وبحسب موقع «أوبرا دوت كوم»، يلجأ الأصحاء أيضاً إلى الضوضاء «الوردية»، مثل تقاطر ماء الصنبور، تكتكة عقارب الساعة، وهي أصوات دقيقة يمكن أن تسلب النوم من العين، وأن تثير غضب المرء. وجرّب غالبية الأشخاص تقريباً الضوضاء البيضاء لحجب الأصوات، لكن الضوضاء الوردية قد تكون أفضل.

وعلى عكس الضوضاء البيضاء (الأصوات المحيطة عبر نطاق من الترددات)، فإن الضوضاء الوردية تتسم بأصوات ثابتة ذات ترددات أقل.

فلتتخيل طنين المروحة أو المطر الثابت.. (هل شعرت بالاسترخاء بعد؟).

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