الامارات | «يانصيب الفن».. 100 عمل لأجل دعم اللاجئين

شكرا لقرائتكم خبر عن «يانصيب الفن».. 100 عمل لأجل دعم اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «قلب.. 100 فنان.. مهمة واحدة»، يعرض معرض الفنون بمدينة هامبورغ الألمانية «كونستهاله هامبورغ» نحو 100 عمل لفنانين مشهورين مثل شتيفان بالكنهول، ونوربرت بيسكي، وجيني هولتسر، وماركوس لوبرتس، وأولافور إلياسون، وكاتارينا جروسه، اعتباراً من اليوم وحتى الثامن من نوفمبر المقبل.

الشيء المميز في المعرض هو عدم الاقتصار على مشاهدة هذه الأعمال، بل يمكن الفوز بها أيضاً، حسبما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وللاحتفال بالذكرى الـ40 لإنشاء المنظمة، يريد الفنانون والعاملون في المجال الثقافي إظهار التضامن والتعاطف مع ما يقرب من 80 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم. وتباع في يانصيب الفن 25 ألف تذكرة بسعر 40 يورو، خلال الفترة من فبراير الماضي حتى نوفمبر المقبل، ويفيد الفوز باليانصيب الفني الجهود التي تبذلها المفوضية لإنقاذ حياة اللاجئين.

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وجاء في بيان للمفوضية: «كان من المهم بالنسبة لنا ألا ننظم مزاداً، بل (يانصيب) يضم خليطاً متنوعاً من الأعمال الفنية، إذ يشكل كل الفنانين ساحة قوية ومتضامنة، وكل متبرع سيكون لديه فرصة للفوز بعمل فني».

وبعد هامبورغ، من المقرر عرض الأعمال الفنية في معرض «برلينشه غاليري» في برلين، من 18 حتى 26 نوفمبر المقبل.

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