الامارات | حيل للتغلب على اكتئاب الخريف

شكرا لقرائتكم خبر عن حيل للتغلب على اكتئاب الخريف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع الدخول في فصل الخريف يصبح اليوم أقصر والليل أطول، ومع غياب الضوء بعض الشيء عن النهار، تصير الحالة المزاجية سيئة لدى كثير من الأشخاص، ولأنه لا يمكن تغيير الفصول والطقس، فإنه يمكن التغلب على الحالة المزاجية السيئة ببعض الحيل.

يحدث اكتئاب الخريف في الغالب بسبب ظروف الإضاءة المتغيرة؛ إذ يفرز الجسم الميلاتونين، وهو هرمون يعزز النوم ويتحلل عند تعرضه للضوء، وبسبب انخفاض مستوى الإشعاع الشمسي، يتم إنتاج القليل جداً من مادة السيروتونين التي تعتمد على الضوء والتي لها تأثير يحسن الحالة المزاجية، ويتم تحفيز إنتاج السيروتونين من خلال بعض الأطعمة، مثل الموز والمكسرات وكذلك الشوكولاتة.

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ومع الخريف يتوقف كثيرون عن ممارسة أنشطتهم الرياضية في الهواء الطلق، لكن لا يجب الاستغناء عن ممارسة الرياضة، إذا سمح الطقس بذلك، ويُفضل الخروج إلى الطبيعة واستنشاق الهواء النقي، وهو ما يعزز دفاعات الجسم ويقوي جهاز المناعة، ويمكن أن يساعد المشي في التغلب على الحالة المزاجية السيئة حتى عندما تكون السماء ملبدة بالغيوم.

ومن الأمور المهمة أيضاً ضرورة القيام بكل ما يشعر المرء معه بالراحة والاسترخاء، مثل جلسات التدليك والساونا، مع العلم بأن العطور تساعد على تحسين الحالة المزاجية، وكذلك ارتداء ألوان نابضة بالحياة.

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