الامارات | جمعية المخترعين و«الإمارات للمحامين» توقّعان مذكرة تفاهم

شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المخترعين و«الإمارات للمحامين» توقّعان مذكرة تفاهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وجمعية المخترعين الإماراتية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين، لتحقيق رؤية دولة الإمارات في المجالات المتعلقة بخدمة المجتمع، ونشر الوعي القانوني والحقوقي للجميع.

وقّع المذكرة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المستشار زايد سعيد الشامسي، ورئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين، المخترع الإماراتي المهندس أحمد عبدالله مجان.

من جانبه، قال الشامسي إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة المتبادلة بين الطرفين، وتمثل خطوة مهمة في إطار تحقيق منجزات قانونية، ورؤى اجتماعية مبتكرة تخدم القانون، وتخلق بيئة تحتضن الإبداعات الشبابية.

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من ناحيته، أعرب المهندس أحمد مجان عن سعادته بزيارة وفد جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لمقر «المخترعين الإماراتية»، مشيراً إلى أن الطرفين بحثا سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصلحة الوطن، وأضاف مجان أنه بموجب مذكرة التفاهم سيسعى الطرفان لتطوير العلاقات وتحقيق المنافع المشتركة، بما يناسب كل جهة من ناحية الإبداع والابتكار والاختراع والجوانب القانونية.

أحمد مجان:

• «بحثنا مع وفد الجمعية سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصلحة الوطن».

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