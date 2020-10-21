الامارات | 6 نصائح لشحذ الذهن.. خذ استراحة من المحبِطين

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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لشحذ الذهن.. خذ استراحة من المحبِطين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعطي دافعاً وطاقة للاستمرار
عندما يتعلق الأمر بإعادة شحذ البطارية الشخصية فمن المهم الانتباه للذهن. غالباً ما يجعل التفكير في الأمور التي تصيبنا بالضغط العصبي إعادة الشحذ أمراً صعباً.. وفي ما يلي بعض الأشياء التي يمكن من خلال القيام بها تهدئة الذهن وتنشيطه.
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