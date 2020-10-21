الامارات | 6 نصائح لشحذ الذهن.. خذ استراحة من المحبِطين

التفكير في الأمور التي تصيب بالضغط العصبي يجعل إعادة الشحذ أمراً صعباً. أرشيفية

عندما يتعلق الأمر بإعادة شحذ البطارية الشخصية فمن المهم الانتباه للذهن. غالباً ما يجعل التفكير في الأمور التي تصيبنا بالضغط العصبي إعادة الشحذ أمراً صعباً.. وفي ما يلي بعض الأشياء التي يمكن من خلال القيام بها تهدئة الذهن وتنشيطه.

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