الامارات | «الإمارات اليوم» تطلق هويتها الموسيقية الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم» تطلق هويتها الموسيقية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «الإمارات اليوم» هويتها الموسيقية الجديدة والخاصة، تزامناً مع عيد الجريدة الـ15، بالتعاون مع المؤلف الموسيقي السوري إياد الريماوي.

وصممت الموسيقى الخاصة بـ«الإمارات اليوم» لتكون مصاحبة لكل أعمالها على موقعها الإلكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الصحف في المنطقة، إذ ستكون «الإمارات اليوم» الجريدة الأولى التي ترسم هويتها الموسيقية الخاصة بها.

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وشكلت موسيقى إياد الريماوي بصمة خاصة في عالم الدراما والأنغام العربية عموماً، ما وضعه في مصافّ أهم المؤلفين الموسيقيين في العالم العربي اليوم.

وتهدف خطوة «الإمارات اليوم» إلى جذب انتباه المتابعين للفيديوهات التي تقدمها، والتي تتناسب مع سياستها، ولما لها من تأثير إيجابي كبير على المحتوى الذي تقدمه.

يشار إلى أن «الإمارات اليوم» انطلقت في 19 سبتمبر 2005، في قالب جديد، للمرة الأولى في الصحافة الخليجية، لتقدم موادها في قالب يتفق مع روح العصر، ويراعي الدقة والصدقية والمهنية، وتأتي البصمة الموسيقية لتكمل مسيرة التميز.

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