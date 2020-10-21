الامارات | طوابع تذكارية توثق مشروع «مسبار الأمل»

شكرا لقرائتكم خبر عن طوابع تذكارية توثق مشروع «مسبار الأمل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر بريد الإمارات، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الإمارات للفضاء، طوابع تذكارية مميزة لتوثيق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، أول مشروع عربي لاستكشاف الكواكب الأخرى.

وتتميز الطوابع التذكارية بأربعة تصاميم مختلفة، إذ يحمل تصميمان منها صورتين لتصميم المسبار، بينما يخلد التصميمان الآخران اللحظة التاريخية لإطلاقه في الفضاء.

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ويصدر بريد الإمارات 100 ألف طابع و1000 مغلف لليوم الأول للإصدار، وأتيحت للبيع، أمس، في المراكز الرئيسة لسعادة المتعاملين التابعة لبريد الإمارات، والمتجر الإلكتروني لبريد الإمارات.

يشار إلى أن «مسبار الأمل» سيقدم أول صورة شاملة وكاملة عن الظروف المناخية على المريخ على مدار العام، ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى مدار المريخ في فبراير المقبل بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

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