فيديو.. دينا الشربيني تجري عملية تجميل: تلوين شفايف وتحفيز الكولاجين

لايف ستايل

عكس كثير من النجمات اللائي لا يفصحن عادة عن إجرائهن عمليات تجميل خاصة في الوجه، كانت دينا الشربيني أكثر صراحة، فشاركت فيديو خلال خضوعها لعملية تجميل، مع جمهورها.

ونشرت الفنانة دينا الشربيني عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو جديد لها عبر خاصية "ستوري"، وهي تجري عملية تجميل في وجهها.

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وخضعت دينا الشربيني لعمية "توريد" شفاة ليصبح لونها دون مكياج بلون وردي، كما أجرت حقن لنضارة وترطيب وعلاج البشرة لتحفيز الكولاجين، ونشرت تلك العملية في عدة مقاطع عبر "إنستجرام".

وتفاعل جمهور دينا الشربيني معها عبر التعليقات والتي كان من بينها، "أد إيه أنتي جميلة، وكفاية صراحتك وعدم التكلف والتصنع"، و"جميلة يا دينا".

كان آخر ظهور لدينا الشربيني مع الفنانة يسرا في آخر حفلات الفنان عمرو دياب، ورقصا سويًا على نغمات أغنية "في أماكن السهر"، في الفيديو الذي نشره من الحفل المؤلف تامر حسين عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب تامر حسين في تعليقه على الفيديو: "فى أماكن السهر لايف"، وظهر في الفيديو دينا الشربيني التي حضرت الحفل، ويسرا وعدد من نجوم الفن الذي رقصوا على نغمات أحدث أغاني عمرو دياب.

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي تامر حسين، معه عبر الإعجابات والتعليقات والتي كان من بينها، "عايزين أغاني حزينة والنبي زي زمان حبايب إيه وأمنتك وكنت أول كل حاجة والأغاني الكئيبة دي، بلاش رومانسي تاني والنبي"، و"الله الأغنية مبهجة ورقص يسرا ودينا كمان"، و"ربنا يخليكوا لبعض يا رب ولعمرو دياب".