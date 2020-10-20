مريهان حسين تغني "مع السلامة للي عايز يمشي".. ومتابعون: برنسيسة (فيديو)

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة مريهان حسين فيديو جديد لها وهي تغني الأغنية الشعبية "مع السلامة للي عايز يمشي"، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت مريهان حسين دون مكياج وبرموش طويلة، وتسريحة شعر منسدل، وسلسلة بسيطة، وكتبت في تعليقها على الصورة، "شعار اليوم وكل يوم".

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وتفاعل معها جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعلياقت والتي كانت من بينها، "أنتي شبه هيفاء أوي"، و"إيه القمر ده"، و"أنتي برنسيسة أنا مش عارف أنتي ممكن مترديش عليا بس أنا من أشد المعجبين بيكي يا عسل".

واعتادت مريهان حسين على نشر فيديوهات كوميدية عبر "إنستجرام"، آخرها فيديو وهي تجري مقلب في أحد المعجبين الذي ظل يعاكسها مرارا وتكرارا على هاتفها المحمول.

وأظهر الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، طريقتها الطريفة لتطفيش المعاكسين.

وقالت في الفيديو، "ده رقم غريب بيتصل بيا كتير جدا"، ورديت عليه بنبرة صوت غريبة، وطفولية، حيث استخدمت بالونات الهليوم لتغيير صوتي، وذلك بنفخ الهليوم داخل فمي، ليخرج الصوت بنبرة غريبة.

واستمرت مريهان حسين في تغيير نبرة صوتها، انتظارا للمكالمة الثانية من المعجب، ولكنه لم يتصل، فقالت، "أنا لقيت الحل لكل المعاكسات اللي بتيجي والأرقام الغريبة اللي بتتصل بيا".