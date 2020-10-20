بالفيديو.. سمية الخشاب ترقص في عيد ميلادها الـ54: كل سنة وأنا طيبة

لايف ستايل

خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد ميلادها الـ54، وشاركت الصور ومقاطع الفيديو مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت سمية الخشاب بفستان من اللون الأسود، قصير له بطانة وشفاف، وصففت شعرها بستايل خمسينيات، وكتبت في تعليقها على الصور من "الفوتوسيشن"، "بسيطة نوعا ما بنوتة"، وكتبت أيضا، "الشيء الذي يجب على الجميع إدراكه هو أن مفتاح السعادة هو أن تكون سعيدًا بمفردك ومن أجل نفسك".

وشاركت سمية الخشاب متابعيها بفيديو لها وهي ترقص خلال جلسة التصوير، وذلك على نغمات أغنية "الجمال عدى الكلام".

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ووجهت سمية الخشاب الشكر لجمهورها في تعليقها على المقطع المصور، "كل سنة وأنا طيبة، أشعر بالامتنان والسعادة"، وأكملت، "يوم مميز 20-10-2020، أنا ممتنة وفخورة بكل سنة مرت عليا وعايزة أشكركم على كل رسايلكم ومعايدتكم الحلوة يا أحلى جمهور في الدنيا".

وتفاعل جمهور سمية الخشاب معها عبر الإعجابات والتعليقات التي هنأتها بعيد ميلادها، وتمنت لها عمر مديد، كما أبدى الجمهور إعجابها باللوك والفستان.

وخضعت الفنانة سمية الخشاب في الفترات الأخيرة لجلسات تصوير جريئة من داخل حمام سباحة، كما ظهرت في جلسة أخرى وهي مرتدية الحلي والاكسسوارات الفضية، وشاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بمجموعة من صور الجلسة، والتي لاقت انتشاراً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت من أكثر الجلسات التي أثارت الجدل عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهورها داخل حمام السباحة، وبجانبها عدد من شرائح البرتقال، وتعليقًا على هذه الجلسة قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها تعشق الزراعة والطبيعة وتحب شكل الفاكهة والخضار منذ الصغر، وتحب شراءها بنفسها وتشعر بسعادة عجيبة عندما تشاهد الفواكه بمختلف أنوعها وألوانها، وهو ما يجعلها تشكر الله على نعمه الكثيرة وإبداعه في الألوان واختلاف طعم الفواكه من نوع لآخر.

وأضافت "سمية" وقتها: "البرتقال الذي استخدمته في جلسة التصوير الأخيرة اقتطفته من منزلي، فأنا أزرع الأشجار والنباتات العطرية في حديقة المنزل".

كانت آخر أعمال سمية الخشاب الكليب الغنائي الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذي جرى تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلي قديح، ويُعَد هذا التعاون الثاني بينهما بعد كليب "يا مسكين".