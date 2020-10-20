جنى عمرو دياب تحتضن شاب في أحدث ظهور لها: "خطيبك ولا عادي؟"

لايف ستايل

أثارت "جنى" ابنة الفنان عمرو دياب، الجدل مرة أخرى، بنشرها عددًا من الصور التي جمعتها بشاب وهي تحتضنه، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وخلال التعليقات، وجه الكثير من المتابعين لها الانتقادات والتساؤلات حول علاقتها بهذا الشاب، إذ جاء من بينها، "ده خطيبك ده ولا إيه؟"، "أومال بابا فين؟".

وعلقت كنزي الشقيقة الكبرى لـ"جنى"، بوضع عدد من القلوب.

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ومنذ أيام، أحدثت "جنى" جدلًا كبيرًا، بعدما نشرت عدة صور ظهرت خلالها وهي تعطي ظهرها لعدسة الكاميرا، وبنفس حركتها الشهيرة، متألقة بملابس مكشوفة، حيث ارتدت هاف ستوميك مزين بالورود، كشف عن ظهرها كاملًا.

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور التي حققت الآلاف من تسجيلات الإعجاب، معلقين: "هو بابا فين يا لينا".

وتسير جنى على خطى شقيقتها كنزي، التي تحرص هي الأخرى، على مشاركة متابعيها بصور من حياتها اليومية، بإطلالات ومواقف جريئة.

إطلالات محتشمة لـ نور عمرو دياب

وعلى نقيض ما يظهرن به كل من جنى وكنزي دياب بإطلالات جرئية، إلا أن الشقيقة الكبرى لهن "نور"، تفضل الظهور أمام متابعيها بصور محتشمة.

وكانت نور عمرو دياب، أثارت الإعجاب بين متابعيها، قبل أيام، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة نشرتها، إذ ظهرت خلالها بـ"كارديجان" أسود بأكمام طويلة، وأسفله "تيشرت".

الإطلالة المحتشمة التي شاركت بها "نور" متابعيها، عبر "إنستجرام"، أثارت إعجاب متابعيها: "بجد جميلة وراقية"، "عسلية"، "أنتي أجمل من القمر"، وأيضًا من بين التعليقات: "وين بابا".

لكن اللافت للنظر في صور "نور" هو ارتدائها سلسلة على شكل "صليب"، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها، إذ جاءت بعض التعليقات: "صليب؟" "سؤال هو دا صليب؟" "ده صليب فعلًا؟".

وجاءت بعض التعليقات، موضحة أن السلسلة ترمز لأحد الماركات العالمية تتخذ ذلك الشكل، وأنه ليس "صليبًا".