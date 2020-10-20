اكتشاف خلايا قاتلة طبيعية تكافح العدوى والفيروسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، زفّ العلماء بشرى سارة بشأن عمل الجهاز المناعي لمحاربة العدوى والفيروسات التي تهدد حياتنا بشكل عام.

وأكد موقع "medicalxpress"، نجاح باحثين من أقسام الأمراض الجلدية والجراحة في جامعة ميدوني فيينا بالنمسا، في إسناد وظيفة الذاكرة المناعية إلى مجموعة فرعية من الخلايا القاتلة الطبيعية السامة للخلايا، والتي كانت تُعتبر غير جاهزة للعمل كمستضد للفيروسات.

وتحت قيادة جورج ستاري رئيس البحث، وجد الباحثون أن حوالي ثلث جميع خلايا الكبد البشرية يمكن أن تتذكر الفيروسات وبالتالي تستجيب لها بشكل خاص وتقاومها، إذ إن هذه الخلايا هي هدف مثير للاهتمام للاستخدام الوقائي في جهاز المناعة البشري في مكافحة العدوى والفيروسات.

الخلايا القاتلة الطبيعية هي خلايا سامة في دم الإنسان وهي نوع من الخلايا الليمفاوية، مجموعة فرعية من خلايا الدم البيضاء أو الكريات البيض، وتكون قادرة على تحديد وقتل الخلايا غير الطبيعية مثل السرطانية أو المصابة بالفيروس.

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حتى الآن، يُنظر إلى الخلايا القاتلة الطبيعية على أنها تفتقر إلى وظيفة الذاكرة، ما يعني أنها غير قادرة على القتل على أساس "خاص بالمستضد"، ولكنها قادرة فقط على التفاعل من جديد في كل مرة مع الفيروسات ومصادر العدوى بشكل غير محدد.

لكن في هذه الدراسة التي نُشرت مؤخرًا في مجلة علم المناعة، وجد علماء جامعة MedUni Vienna، أن هناك مجموعة فرعية من الخلايا القاتلة الطبيعية في الكبد- العضو الذي يُعتبر عمومًا خزانًا كبيرًا للخلايا القاتلة الطبيعية - القادر على مكافحة العدوى مثل التهاب الكبد الوبائي.

ويقول ستاري: "تظهر نتائج دراستنا أن هذه المجموعة الفرعية المعينة من الخلايا القاتلة الطبيعية تتوسط عمليات فعالة خاصة بالمستضد (الذي يحارب الفيروسات)، وبالتالي يمكن أن تكون هذه المجموعة الفرعية من الخلايا القاتلة الطبيعية مرشحًا مناسبًا لاستراتيجيات التطعيم المحددة والعلاجية والوقائية أيضًا، يمتلك الأشخاص الأصحاء حوالي 5 إلى 15٪ من الخلايا القاتلة الطبيعية في دمائهم، حيث يعمل الكبد كخزان لهذه الخلايا".

كخطوة تالية، يبحث المؤلفون في دور هذه الخلايا القاتلة الطبيعية في مسار الأمراض المعدية، إنهم يريدون أيضًا استكشاف ما إذا كانت هذه الخلايا القاتلة الطبيعية يمكنها أيضًا أن تتولى وظائف الذاكرة المفقودة في المرضى الذين يعانون من أمراض نادرة مع نقص المناعة التي تؤثر على الخلايا الليمفاوية التائية والبائية.