8 أعراض مزعجة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد.. كيف يمكن علاجه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: قد يتسبب الفشل الكلوي الحاد في الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة، حيث يعتبر حالة طبية طارئة تحدث نتيجة فقد الكلى قدرتها على القيام بوظيفتها الأساسية، ما يؤثر على الدم، وبالتالي حدوث خلل عام بالجسم. اضعط هنا

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