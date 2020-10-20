عانى من تورم في الرقبة وفقد الوعى.. كيف أنهى كورونا حياة مدرب لياقة بدنية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل فيروس كورونا المستجد، ضرب ضحاياه في الفترة الأخيرة منذ ظهوره في ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي.

هذه المرة سجل فيروس كورونا حالة غريبة بعدما تسبب في وفاة دميتري ستوجوك مدرب لياقة بدنية أوكراني، والذي اعتقد في البداية أن كوفيد-19 ليس له وجود لكن النهاية كانت مأساوية، وفقا لصحيفة "dailystar".

توفي مدرب اللياقة البدنية الذي كان يعتقد أن كوفيد-19 غير موجود، عن عمر يناهز 33 عامًا، بعد أن سجل الأب لثلاثة أطفال، مقطع فيديو من المستشفى بعد إصابته بالفيروس في رحلة إلى تركيا.

وأعلنت زوجته صوفيا ستوجوك، 25 عاما، وفاته بعد أن تسبب الفيروس في مضاعفات في القلب.

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وقال ديمتري إنه استيقظ في تركيا على آلام بسبب تورم في الرقبة وصعوبة في التنفس، ونشر الأوكراني لمتابعيه وعددهم مليون شخص، عبر الإنترنت: "أريد أن أشارك كيف مرضت وأن أحذر الجميع بشدة، كنت ممن اعتقدت أن كوفيد غير موجود، حتى مرضت، كوفيد -19 ليس مرضا قصير العمر".

عندما عاد إلى أوكرانيا، كانت نتيجة اختباره إيجابية وتم نقله إلى المستشفى، وأضاف: "المستشفى ممتلئ بالكامل بالناس، وبعضهم يعالج في الممرات، كنت في حاجة إلى جهاز أكسجين للتنفس"، وبعد ثمانية أيام سُمح له بمغادرة جناحه بدلاً من البقاء في مستشفى كييف المزدحم.

ولكن بعد بضع ساعات نُقل على عجل إلى المستشفى، حيث قالت صوفيا زوجته، إنه سرعان ما كان في حالة خطيرة و فاقد للوعي.

كتبت صوفيا- التي لديها خمسة ملايين متابع على يوتيوب- والتي تكافح من أجل الحياة: "ديما (دميتري) كان يعاني من مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية ، حاول الأطباء إعادة قلبه لكنهم فشلوا ليفارق الحياة، "إنه لأمر فظيع أن ندرك أنه لم يعد معنا بعد الآن".

أنجب الزوجان ثلاثة أطفال ديفيد ولولا وأوليفيا، أصغرهم يبلغ من العمر تسعة أشهر فقط.