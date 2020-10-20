5 طرق طبيعية لزيادة هرمون السعادة بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

يعتبر هرمون الأندروفين الذي تفرزه الغدة النخامية الموجودة في الدماغ، هو الهرمون المسؤول في الجسم عن الشعور بالسعادة، إضافة إلى أهميته في تسكين الآلام المصاحبة لبعض المشكلات الصحية، فكيف يمكن زيادة مستوياته بالجسم؟

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