8 نصائح تساعد في العثور على البنطلون الجينز المثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

صُنع أول جينز في عام 1853 كملابس عمل للمزارعين، واليوم، عمليا كل شخص لديه بنطلون جينز واحد على الأقل، لكن هذه القطعة العالمية من الملابس لها أسرارها الخاصة، إذ يمكنها أن تحولك لشخص أنيق، أو أن تدمر مظهرك.

نحن نرتدي الجينز طوال الوقت ولهذا السبب قررنا أن نتعلم كل شيء يمكننا أن نفهم ما هي التفاصيل التي تؤثر على الطريقة التي نختار بها هذا البنطلون وفق ما نقل "برايد سايد" الأمريكي.

كثافة النسيج

يختار بعض الناس الجينز المصنوع من القماش السميك لفصل الشتاء والخريف والأقمشة الرقيقة للطقس الأكثر دفئًا، بكن في كثير من الأحيان، تتمدد الأقمشة الرقيقة بسرعة وتبدو سيئة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجينز المصنوع من الأقمشة الرقيقة يبرز فقط عيوب الجسم، لكن السميكة يمكن أن تخفي بعض المشاكل.

يجب أن يحتوي الجينز الجيد على القطن وقليلًا من الإيلاستين، ويساعد هذا في منع تمدد القماش ويصبح الموديل أكثر راحة في الارتداء، يشبه الجينز الذي يحتوي على الكثير من الإيلاستين اللباس الداخلي، ويبدو رخيصًا ويمكن أن يجعل الجسم المثالي يبدو سيئًا.

الجيوب الأمامية

ستجعل الجيوب الأمامية العميقة الوركين تبدو أكبر، وإذا كان لديك نموذج به جيوب أصغر فوق عظم الحوض، فستبدو وركيك أصغر.

عرض الجيب لا يقل أهمية، كلما اتسعت، بدا ذلك الجزء من الجسم أوسع، وبالمناسبة، العديد من الجينز للنساء ليس به جيوب أمامية، لذلك لا توجد مشكلة.

الجيوب الخلفية

الجيوب الخلفية لها تأثير كبير على كيفية ظهور الأرداف في الجينز. الجيوب الطويلة والمستقيمة تجعل الأرداف مسطحة. كلما كانت الجيوب متباعدة، اتسعت الأرداف، وهذه مشكلة شائعة جدًا، لذا يجب توخي الحذر عند اختيار الجينز المثالي.

لجعل الأرداف أصغر بصريًا، من الأفضل اختيار الجينز بجيوب متوسطة الحجم أسفل محيط الخصر مباشرةً. أيضًا، كلما كانت زاوية الجيوب أكبر، كان شكل الوركين أكثر استدارة.

المقاس

Advertisements

الجينز بخصر منخفض يجعل الساقين تبدو أقصر وذات الخصر العالي تجعل الساقين تبدو أطول. ولكن لا يزال هناك أشخاص يبدون أفضل في الجينز منخفض الارتفاع - مثل أولئك الذين لديهم أجسام قصيرة وأرجل أطول.

الجينز المرتفع يجعل البطن تبدو أصغر. ولكن، بالطبع، عليك التأكد من الحفاظ على النسب الصحيحة حتى لا تبدو مستديرًا بشكل كبير. ومع ذلك، فإن ارتفاع الجينز يعتمد على معايير جسمك.

الأصفاد

إذا كان لديك جينز ضيق بأساور، فعادةً ما يقطع طول ساقك ويخلق خطًا أفقيًا آخر. إذا لم تفعل ذلك، ستبدو الأرجل أقصر وكذلك جسمك بالكامل.

يمكنك استخدام هذه الحيلة: ارتدِ أحذية طويلة بكعب ينتهي أسفل الجينز. من الأفضل أن يختلف اللون عن لون الدنيم.

تبدو السراويل منخفضة الارتفاع أفضل بدون أساور، وإلا فإنك تعرضك لخطر تشويه نسب جسمك بشكل خطير. ولكن إذا كان لديك بنانا جينز ، فإن الأصفاد ستجعل الساقين تبدو أكثر أناقة.

اللون

الجينز الداكن عادة ما يجعل الجسم يبدو أنحف ويعزز الطول، والألوان الفاتحة تجعل الجزء السفلي من الجسم يبدو أكبر، ومع الأحذية الداكنة تجعلك تبدو أقصر. ومع ذلك، إذا كنت تحب الجينز الفاتح ولكنك لا تريد أن تبدو أكبر، فاختر الملابس ذات الألوان الفاتحة في النصف العلوي.

عناصر زخرفية

يمكن أن تجعلك الخطوط الخفيفة تبدو أكبر، لذا فإن الخطوط الأفقية بالقرب من الوركين ستجعل الحوض يبدو أكبر وتجذب الانتباه إلى هذه المنطقة. إذا كان لديك خطوط عمودية قريبة من منتصف الساق، فإنها ستمدد الصورة الظلية وتجعلك تبدو أنحف.

الحجم

يعد شراء قطعة ملابس جديدة ضيقة جدًا على أمل أن تحفزك على إنقاص الوزن شكلاً من أشكال خداع الذات. لا تنجرف كثيرًا في هذا الاتجاه الكبير وجرب الجينز الذي يزيد مقاسه بمقدار 2-3 عن حاجتك.

وإلا فإنها ستجعلك تبدو أكبر بكثير. حتى الملابس كبيرة الحجم لها "الحجم المناسب". الشيء الرئيسي الذي يجب تذكره هنا هو أن الجينز لا ينبغي أن يكون ضيقًا على الخصر لأنه سيجعل جانبيك يبدوان ممتلئين للغاية.