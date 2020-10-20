6 علامات تظهر على جسمك عند الإفراط في السكريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل: بالرغم من الأضرار الصحية المتعددة التي تسببها الأطعمة الغنية بالسكريات، إلا أن بعض الأشخاص يفضلون تناول كميات كبيرة منها، ما يتسبب في ظهور بعض العلامات المرضية على الجسم، والتي تكون بمثابة جرس إنذار للإفراط في تناول الأطعمة. اضغط للمزيد

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