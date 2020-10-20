صور.. جديد موضة الرجال: حلق وخلخال ومانيكير

للرجال فقط

على مدار سنوات طويلة، ظلت موضة الاكسسوارات متعلقة بشكل كبير بالمرأة، تتغير أشكال وأطوال الحلقات والسلاسل، من العريضة وعلى الرقبة والعقد، إلى السلسلة البسيطة.

عدة ستايلات تميزت بها النساء دون الرجال، ولكن خلال سنوات قليلة ماضية، أصبحت موضة الرجال تخرج إلى النور آتية من دول الغرب، حيث اعتاد الرجال في الغرب على ارتداء اكسسوارات للزينة، وذلك بحسب موقع "ستايل كريز".

وامتدت الموضة للمجتمعات الشرقية وهو ما يعد أمر غريب بعض الشيء، خاصة إذا كان على الرجل أن يواكب تلك الموضة بملابسه واكسسواراته ويكون في "ستايل"، ومن أغرب أشكال تلك الموضة الجديدة هي "الحلق" و"الخلخال" وطلاء الأظافر.

الحلق

على الرغم من أن الحلق لا يزال موضة غريبة، إلا أنه أكثر انتشارا من الخلخال وطلاء الأظافر، فهو موضة للرجل حينما يكون في شكل بسيط، حلقة على سبيل المثال في الأذن، أو مجرد فص لامع، ويمكن ارتدائه في كلا الأذنين أو في واحدة منهما فقط.

وارتبط ارتداء الحلق بهؤلاء الذين يحبون وشم التاتو في مناطق متفرقة من جسدهم، وهي موضة منتشرة في أمريكا، ولعل أشهر من يرتدي الحلق كاكسسوار للرجال في مصر هو الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، المعروف بجرأته في ملابسه وعلاقته بزوجته وكذلك في رسم الوشوم، وارتداء حلق.

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طلاء الأظافر

طلاء الأظافر أو المانيكير واحدة من الموضات الغريبة للرجال، إلا أنها أصبحت تنتشر بشكل بطيء بينهم في، ولعل أشهر من وضع طلاء أظافر هو شقيق منة فضالي حيث ظهر به معها في أحدث صور لهما.

الخلخال

منذ عام تقريبا انتشر ارتداء الخلخال بين الرجال، غالبا ما يكون مصنوع من خيوط سميكة مثل "الحظاظة" الرجالية، وأشهر من ارتدى خلخال وأثار به ضجة كبيرة هو الفنان أحمد فهمي في أول ظهور له بعد شهر العسل مع الفنانة هنا الزاهد.

وأثارت تلك الصورة كثير من الجدل حينها، ما اضطر الفنان أحمد فهمي لحذف الصورة من صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".