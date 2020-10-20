فيديو.. إليسا تقود دراجة في شوارع بيروت بـ"هوت شورت": أفضل شعور

لايف ستايل

نشرت المطربة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو ظهرت خلاله على نغمات أغنيتها "بنحب الحياة" وهي تقود دراجة، ومرتدية ملابس "كاجوال".

وخلال الفيديو، ظهرت إليسا بأحد شوارع بيروت، وهي مرتدية "هوت شورت" و"بادي كات" باللون الأسود، وبتسريحة شهر بسيطة.

وعلقت النجمة اللبنانية على الفيديو: "هذا أفضل شعور على الإطلاق مع نجمتي".

وفي الأول من أكتوبر الجاري الذي يعد شهر التوعية من مرض سرطان الثدي، نصحت إليسا متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بضرورة الفحص الدوري، قائلةً "شهر تشرين الأول شهر بيعني لي كتير، هو شهر التوعية من سرطان الثدي اللي لازم يكون واجب على كل شخص بالمجتمع لنساعد بعض أكتر، ونحمي كل امرأة من المرض كرمال كل اللي بيحبوها".

Advertisements

وأطلقت الفنانة إليسا، أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني"، أغسطس عام 2018، معلنة وقتها عن إصابتها بـ"سرطان الثدي"، والذي تغلبت عليه، وصورت مشاهد الكليب لمحة سريعة عن حياة امرأة أُصيبت بسرطان الثدي، وقاومته ووقفت أمام الجمهور بثقة وحب، ولم تقصر تجاه فنها وجمهورها رغم مأساة السرطان اللعين.

واستعانت "إليسا" بمقطع صوتي حقيقي لها، يروي تفاصيل مرضها وهي تبكي، ومقاطع أخرى تصور خضوعها لجلسات العلاج الكيميائي، ولحظات انتقالها بين حصص العلاج في المستشفى واستوديو تسجيل الأعمال الغنائية، التي لم تتوقف عنها رغم إصابتها بالمرض.

وفي نهاية الكليب، حثت "إليسا" السيدات على مواجهة المرض بقوة والحرص على الكشف المبكر عن السرطان، وكتبت: "أنا تعافيت.. قاومت المرض وغلبته.. الكشف المبكر عن سرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك.. لا تهمليه، واجهيه.. افعلي ذلك مش كرمالك كرمال كل اللي بيحبوكي".

ووقتها قالت إليسا، عندما أخبرها الطبيب بأنها مصابة بالسرطان: "لم أستطع الوقوف على قدمي لمدة 6 ساعات، واحتجت لـ3 أيام للخروج من الصدمة، وبدأت رحلتي العلاجية مع المرض، بالإضافة إلى الذهاب لطبيب نفسي".