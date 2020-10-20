"كوكي" شقيقة روبي تتعرض لوعكة صحية (صورة)

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة كوكي مجدي، شقيقة الفنانة روبي صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تكشف عن تعرضها لوعكة صحية.

وأطلت كوكي وهي مرتدية ملابس العمليات الزرقاء، وذلك عبر خاصية "ستوري"، على "فيسبوك"، دون تعليق.

وكوي هي شقيقة روبي الصغرى، ولها مشاركات فنية مثل مسلسل "ونوس"، وفيلم "ورد مسموم"، وأثارت تلك الصورة قلق جمهورها ومحبيها.

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يذكر أن روبي ظهرت بصحبة شقيقتها الممثلة الشابة كوكي مجدي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث أطلت الشقيقتان بأزياء قاتمة اللون، وظهرت "روبي" بـ"هوت شورت" أسود اللون، و"بلوزة" مصنوعة من الشيفون، و"أنكل بوت"، بالإضافة إلى تسريحة شعر انسيابية، خلال تقبيلها لشقيقتها المطلة بشعر كيرلي يجمع بين البني والأشقر، مع ارتدائها أزياء سوداء غير منقوشة، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي.

وكان من بين التعليقات على تلك الصور "أختك شبه دينا الشربيني"، و"افتكرتك متصورة مع دينا الشربيني"، و"أنتم مش شبه بعض خالص".

وكوكي اسمها الحقيقي مريهان حسين محمد، الشهيرة بـ"كوكي" أو "مريهان مجدي"، وفي أغسطس 2014، تزوجت "كوكي" من إسلام صيام لاعب كرة قدم وابن الحكم الدولي السابق عصام صيام، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، لديها طفلة واحدة، وبدأت حياتها المهنية كممثلة في 2011.

وشاركت "كوكي" في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها: "ونوس"، و"السيدة الأولى"، و"الوالدة باشا"، و"خرم إبرة"، و"الزوجة 18"، وشاركت مع شقيقتها روبي في فيلم "الشوق".

وقالت كوكي مجدي، إنها حلمت بهيثم أحمد زكي وهو داخل القبر، عقب أيام من رحيله عن عالمنا، قائلة: "أنا حلمت إن هيثم داخل قبره وعاوز يروح يشوف باباه ومامته وأنا قعدت أقول له متخفش يا حبيبي هيسألوك كام سؤال وتروح لماما وبابا على طول، يارب اجمعهم هما الثلاثة في الجنة إن شاء الله".