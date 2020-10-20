عروس تجمع 600 ألف جنيه للفرح وشهر العسل بالإجبار من المدعوين

لايف ستايل

أثار موقف محرج غضب مجموعة كبيرة من المدعوين على حفل زفاف في العاصمة البريطانية، إذ جرى وصف تصرف العروس بالقذارة، لمحاولتها إجبار الحضور على دفع أكثر من 30 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل أكثر من 600 ألف جنيها مصري، وذلك للتمكن من دفعها تكاليف حفل زفافها وتمويل شهر العسل خلال جولتها في أوروبا.

وجرى تداول أحد المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهرت خلاله العروس وهي تتوسل لأصدقائها وعائلتها كي يدفعوا لها الأموال، حتى تتمكن هي وزوجها من الاستمتاع برحلة لمدة شهر، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ومن المقرر أن يعقد الزوجان قرانهما في غضون شهرين، وأخبروا الضيوف أنهما يأملان ألا يمنعهم فيروس كورونا المستجد من القدوم لأنهم يريدون أموالهم.

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وكتبت العروس خلال المنشور: "آمل أن تكونوا على خير ما يرام وأن تحضروا جميع هدايا الزفاف، ونقودكم وهداياكم الكبيرة، لا يمكننا حقًا الانتظار لرؤيتكم جميعًا في ديسمبر المقبل.

وتابعت العروس: "سيداتي وسادتي، ستغطي معظم هذه الأموال تكلفة حفل الزفاف الرائع، ستعود إليكم فيما بعد، وفكروا في الأطعمة والمشروبات التي ستحصلون عليها خلال حفل الزفاف".

وطلبت العروس التعاطف من المدعوين معها هي وزوجها لأن جائحة كورونا تسببت لهم في الشعور بالاكتئاب.

ومن الغريب أن العروس قامت بتقديم بعض الهدايا للأشخاص الراغبين في التبرع، إذ بلغت قيمتها أقل من ألف دولار".

وحصد المنشور مئات التعليقات، حيث قال شخص واحد: "إنهم يزدادون سوءًا"، فيما علق آخر: "كيف يكون لهؤلاء الأشخاص أصدقاء في البداية؟"، وقال شخص آخر: "هؤلاء ليسوا أصدقاء حقيقيون"، فيما استنكر أحد الأشخاص طلب العروس معلقًا، "هذه صفقة قذرة وحمقاء، ولا يمكن التعاون معهما على الإطلاق".