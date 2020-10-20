6 فوائد تعود عليك عند الابتعاد عن الكربوهيدرات البسيطة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: هناك عدد من الأطعمة التي ينصح بالاعتماد عليها للحصول على الاحتياج اليومي من الكربوهيدرات، والتي تشمل الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، لأن النوع البسيط المتوفر بالمعجنات والحلوى، قد يسبب بأمراض مختلفة مثل السكري والسمنة. اضغط هنا

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